Gioielleria Porto, ‘scippo’ ai lusitani: la decisione è presa

Inter-Porto, stasera i gioielli dei lusitani in mostra a San Siro: decisione presa su chi ‘scippare’ ai portoghesi

Dopo le vittorie di Milan e Napoli, ora tocca all’Inter scendere in campo per la gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League.

A San Siro i nerazzurri ospitano il Porto dell’ex Sergio Conceiçao e puntano a conquistare il terzo successo in altrettante gare per le compagini italiane nella massima competizione europea. Di fronte i campioni di Portogallo in carica, imbattuti in stagione dal 21 ottobre quando persero in casa contro il Benfica. Una squadra dunque temibile e da non sottovalutare, ne sa qualcosa anche il Milan, che l’anno scorso a San Siro contro il lusitani non è andato oltre l’1-1.

Sondaggio CM.IT, gioielleria Porto: ecco il preferito

A tal proposito abbiamo chiesto, attraverso un sondaggio pubblicato sia sul nostro canale Telegram, che sulla nostra pagina Twitter, chi tra gli uomini simbolo della formazione lusitana i tifosi vorrebbero vedere in Serie A.

Su Telegram il più votato, con il 38% delle preferenze, è stato il portiere Diogo Costa, estremo difensore a cui è stata consegnata la maglia da titolare durante i Mondiali in Qatar. Il portiere classe 1999 è invece stato scelto dal 21,2% degli utenti su Twitter. Questi ultimi, infatti, hanno assegnato la maggior parte delle preferenze a Mehdi Taremi, centravanti iraniano che in stagione ha già realizzato 19 gol. L’attaccante asiatico è probabilmente l’uomo più pericoloso e il giocatore su cui si focalizzeranno maggiormente le attenzioni dei difensori nerazzurri. Su Telegram però Taremi è stato votato solo dal 17% degli utenti, che gli hanno appunto preferito Diogo Costa.

A mettere invece tutti abbastanza d’accordo è il tecnico Sergio Conceiçao. Per molti l’allenatore è il vero valore aggiunto della squadra e sia su Telegram che su Twitter è stato il secondo più votato, raggiungendo rispettivamente il 27% e il 27,3% delle preferenze. Gli utenti di Twitter hanno poi assegnato la preferenza mancante (21,2%) ad Otavio, esterno brasiliano naturalizzato portoghese dotato di ottima tecnica. Su Telegram invece il 18% degli utenti ha votato per Joao Mario, esterno destro a tutta fascia classe 2000, soltanto omonimo dell’ex giocatore dell’Inter ora al Benfica.