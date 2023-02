Marotta ‘avvisa‘ i calciatori in scadenza: “Il cuore non c’entra”

Inter, le parole di Beppe Marotta poco prima del fischio d’inizio della gara contro il Porto. Ecco quanto dichiarato dall’ad nerazzurro.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Inter-Porto, match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Appuntamento al quale i nerazzurri si presentano con la volontà di non fallire un obiettivo importante stagionale. Per Lautaro e compagni, però, servirà una partita assolutamente perfetta sotto tutti i punti di vista. A pochi istanti dal fischio d’inizio Beppe Marotta ha rilasciato una breve intervista ai microfono di Amazon Prime Video. Le sue parole:

CONFRONTO CON IL 2010 – “Il 2010 è stato un anno straordinario che rimarrà nella storia di questo club. Abbiamo l’obbligo di tentare raggiungere la vetta più alta possibile. Test importante contro una squadra assolutamente temibile e daremo del nostro meglio.

QUALIFICAZIONE E SOLDI EVENTUALMENTE IN CASSA – “Il romanticismo prevale sempre in questi momenti. Il pensiero non va certo all’aspetto economico-finanziario, ma ai ragazzi e ai tifosi che ci sono sempre vicini. La speranza è che si possa regalare una serata bella e che possa coincidere anche con la prima parte di un superamento del turno. Le farebbe lavorare più tranquillo? Diciamo di sì.

RINNOVI DI 8 CALCIATORI IN SCADENZA – “Tutti i ragazzi meriterebbero il rinnovo. Purtroppo il cuore non c’entra tanto, bisogna sempre razionalizzare e vedere quali linee guida adottare. Lo faremo con molta calma nel corso dei prossimi mesi. Vedremo nei prossimi mesi.”