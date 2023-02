Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 21 febbraio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, martedì 21 febbraio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, martedì 21 febbraio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ dedica l’apertura alle due serate di Champions League che ci aspettano. “Coppa nostra“, incitando Napoli e Inter all’impresa, per provare a raggiungere in tre squadre italiane i quarti di coppa come accaduto l’ultima volta nel 2006. La Juventus intanto prepara la partita col Nantes cercando il passaggio del turno in Europa League: “Juve formula 4“, con Kostic da affiancare a Di Maria, Vlahovic e Chiesa.

Il ‘Corriere dello Sport’ titola “L’urlo di Napoli“, con gli azzurri che, lanciatissimi in campionato, si mettono ora alla prova in Champions League in casa dell’Eintracht Francoforte. Intanto in casa Juventus problemi per l’allenatore: “Allegri sente il rumore dei nemici“, dopo la stigmatizzazione da parte di tutti delle sue recenti dichiarazioni.

Su ‘Tuttosport’, il titolo di apertura è “Chiesa-Di Maria doppia chiamata“. Allegri spera di recuperare il primo con il Nantes, dal secondo si attendono novità sul rinnovo. Intanto, la Juventus affronterà il derby con il Torino davanti in classifica, dopo il pareggio dei granata con la Cremonese: “E questo è un Toro da derby?“.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di martedì 21 febbraio 2023

In Spagna, su ‘Sport’, focus su Ansu Fati e sul momento non proprio brillante del talento del Barcellona, che però vuole guardare avanti, forte anche di un lungo contratto: “Ansu se rebela“.

In Inghilterra, invece, ci si concentra sulla notte di Champions tra Liverpool e Real Madrid. Tengono banco le dichiarazioni di Klopp della vigilia, che ha spiegato di non essere riuscito a riguardare la finale dello scorso anno contro i ‘Blancos’ fino allo scorso fine settimana: “Real torture“, titola il ‘Mirror’.