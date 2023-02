Eintracht-Napoli, tensione prima del match: le ultime | CM.IT

Il cammino in Champions League del Napoli ricomincia da Francoforte: le ultime in attesa del calcio d’inizio

Dopo una fase a gironi straripante e una stagione super, macchiata solo dalla prematura eliminazione in Coppa Italia, il Napoli è pronto a ricominciare il suo cammino in Europa ed è pronto a farlo da Francoforte.

Gli azzurri sfideranno l’Eintracht, vincitore dell’Europa League 2021-2022 in quella che sarà l’andata degli ottavi di Champions League. Il club tedesco è al momento al sesto posto in Bundesliga, anche se la vetta, occupata da Bayern, Borussia Dortmund e Union Berlino, dista soltanto 5 punti. Spalletti nella conferenza pre-gara ha parlato chiaro, tenendo alta la tensione: “C’è il 50% di possibilità di passare il turno e loro hanno forse più esperienza di noi nelle gare ad eliminazione diretta”. Nel frattempo l’attesa cresce spasmodica e sono migliaia i tifosi del Napoli che si sono radunati nelle vie del centro di Francoforte.

Napoli, le ultime da Francoforte tra formazione e tifosi in cerca di biglietto

Come raccolto da Calciomercato.it, tanti sono i tifosi del Napoli ancora a caccia di biglietti per la partita. In centro però non si è registrato alcun tipo di tensione, grazie anche al grande dispiegamento di forze dell’ordine.

Tra le due tifoserie c’è rivalità, data anche l’amicizia dei tedeschi con l’Atalanta e quella dei napoletani con il Borussia Dortmund. Qualche piccola scaramuccia si è però registrata nella serata di ieri. Nulla fortunatamente di serio, ma la polizia tedesca, a riguardo, ha arrestato nove tifosi dell’Eintracht. In città inoltre si sono visti adesivi offensivi nei confronti dei supporters azzurri. La situazione resta sotto controllo e per l’intera giornata di oggi non si sono registrati problemi, con i tifosi partenopei intenti a intonare cori e scattare foto.

Nel frattempo si avvicina il fischio d’inizio e si sciolgono sempre più i dubbi di formazione. Al momento sia Glasner che Spalletti sembrano avere solo un ballottaggio. Per il tecnico austriaco l’incognita è chi schierare come terzo centrale tra Hasebe e Jakic al fianco di Tuta e N’Dicka, quest’ultimo oggetto del desiderio di tante società e uno dei pezzi più pregiati del club tedesco. L’allenatore azzurro invece ha sostanzialmente deciso il proprio undici iniziale, salvo che per il ruolo di terzino sinistro. Mario Rui, al momento, sembra favorito sull’uruguayano Olivera.

Probabili formazioni:

EINTRACHT (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Jakic, Ndicka; Buta, Kamada, Sow, Max; Gotze, Lindstrom; Kolo Muani. Allenatore: Glasner.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Kvaratskhelia, Osimhen, Lozano. Allenatore: Spalletti.