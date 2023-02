Michel avvisa il Napoli: “L’Eintracht ha battuto il Barcellona. Ndicka e Kolo Muani via, vi spiego” | ESCLUSIVO

Il giornalista tedesco Christopher Michel parla in esclusiva a Calciomercato.it di Eintracht-Napoli e degli uomini mercato del Francoforte

Si disputa martedì 21 febbraio l’andata degli ottavi di finale di Champions tra Eintracht Francoforte e Napoli. I tedeschi sono sesti in campionato, reduci dalla vittoria per 2-0 contro il Werder Brema, mentre i partenopei hanno vinto contro il Sassuolo, confermando il +15 sull’Inter.

Una sfida all’insegna dell’equilibrio, dal pronostico incerto. I rossoneri sono i detentori dell’Europa League e vogliono confermare la loro vocazione europea anche in Champions, gli azzurri, invece, puntano ad arrivare lì dove mai nella loro storia sono riusciti: ai quarti della principale competizione europea. Proprio per parlare della sfida tra Eintracht e Napoli, Calciomercato.it ha intervistato Christopher Michel, giornalista tedesco di ‘Sport1’, che segue da vicino le sorti della compagine di Francoforte.

Una squadra che, dichiara Michel, “ha iniziato bene il nuovo anno conquistando 11 punti sui 18 disponibili. In più possono qualificarsi in coppa contro il Darmstadt. In casa hanno vinto tutte e tre le partite e non hanno subito gol. In avanti, invece, segnano con costanza: sono pronti per la Champions”. Pronti anche grazie alle performance di Kolo Muani che dopo il Mondiale sta avendo un rendimento decisamente alto. Il giornalista mette però in guardia dal ridurre l’Eintracht al solo francese: “Sarebbe sbagliato farlo. Certo Kolo Muani è un attaccante spettacolare, segna in ogni partita e fa fare gol. L’Eintracht però ha diversi ottimi giocatori come Mario Gotze, Daichi Kamada, Jesper Lindstrom, Philipp Max o il portiere Kevin Trapp. E’ una squadra imprevedibile con Kolo Muani che è attualmente la stella della squadra”.

Eintracht-Napoli, Michel a CM.IT: “Kolo Muani e Kamada via solo per offerte super”

Dall’Eintracht al Napoli che sta facendo parlare di sé anche oltre i confini italiani. Christopher Michel analizza: “Gli azzurri in Germania sono sempre stati visti come la quarta potenza italiana, dietro Juventus, Inter e Milan, quasi alla pari con Fiorentina, Roma e Lazio. Quest’anno però c’è molto rispetto. I tifosi dell’Eintracht hanno visto diverse partite e hanno timore di calciatori come Victor Osimhen o Khvicha Kvaratshkelia, ma anche Kim, Lobotka o Zielinski sono in ottima forma. Ma Osimhen, che quando era al Wolfsburg non convinceva per niente, è la stella da tenere d’occhio”.

Di stelle l’Eintracht ne ha diverse e sono diversi i calciatori ‘chiacchierati’ sul calciomercato: dallo stesso Kolo Muani a Ndicka, passando per Kamada. Michel spiega: “E’ presto per fare una previsione sul mercato. Ovviamente i giocatori migliori come Kolo Muani, Lindstrom, Kamada o NDicka diventeranno ancora più desiderabili ad ogni buona prestazione. È del tutto possibile che ci saranno cessioni in estate. Lindstrom piace a club inglesi, Ndicka al Barcellona, Kolo Muani al Paris Saint-Germain. Soprattutto con Kolo Muani e Lindstrom, il direttore sportivo dell’Eintracht Markus Krosche chiedere cifre super. Hanno contratti lunghi e l’Eintracht non ha intenzione di cedere nessun calciatore se non quelli in scadenza come Ndicka e Kamada”.

Insomma, per i gioielli rossoneri serviranno argomenti convincenti, ma convincente dovrà essere la prestazione del Napoli per battere l’Eintracht. In chiusura Michel lascia il suo pronostico e mette in guardia i partenopei: “E’ una partita da 50/50 per me. Il Napoli sta facendo una grande stagione, ma il Francoforte ha già battuto Barcellona, Inter, Donetsk e Benfica in passato. Perché non anche il Napoli?”.