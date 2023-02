Spalletti non si fida: “Ci vuole umiltà. Qualificazione? Ecco la mia idea”

Le dichiarazioni del tecnico del Napoli, al termine del match in Germania, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, contro l’Eintracht

Il Napoli fa suo il primo round. Gli azzurri di Luciano Spalletti il ‘Deutsche Bank Park’, battendo l’Eintracht Francoforte per 2 a 0.

Il tecnico dei campani è chiaramente soddisfatto della prova dei suoi giocatori ma invita tutti a tenere la guardia alta: “La prestazione mi soddisfa molto – afferma Spalletti ai microfoni di Mediaset -. Siamo riusciti a gestire la partita, non c’è davvero nulla da dire. Abbiamo fatto un grande match, avevamo la possibilità di fare un gol in più che ci avrebbe fatto comodo ma va bene così. Abbiamo ragionato da squadra matura, non perdendo gli equilibri. Passaggio del turno? Per me è sempre 50 e 50, c’è da giocare una partita, ci vuole umiltà, gli episodi possono cambiare i match. Siamo venuti a giocare la partita, che bisognava fare… gli altri hanno fatto la partita all’italiana, mettendosi dietro”.

Cambio Osimhen – “Voleva giocare ancora ma ci sono stati due momenti in cui si è stretchato i flessori e mi è preso un po’ di timore. Complimenti? Mi fanno piacere, però questo a volte determina che si alleggerisca la ‘cazzimma’ e ogn volta che ci siamo alleggeriti lo abbiamo pagato a caro prezzo. Più si riesce a farli avere un atteggiamento serio e più si guadagna”, ha ammesso a SKy.