DIRETTA Champions, Eintracht Francoforte-Napoli: le formazioni ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match della ‘Deutsche Bank Park’ tra l’Eintracht Francoforte di Glasner e il Napoli di Spalletti in tempo reale

Il Napoli fa visita all’Eintracht Francoforte in Germania in una gara valida come andata degli ottavi di finale di Champions League. Una sfida che si ripropone a quasi 30 anni dall’unico precedente ufficiale nella Coppa Uefa del 1994 e che sarà diretta dall’arbitro portoghese Soares Dias.

Da una parte gli azzurri di Luciano Spalletti, reduci dalla vittoria in casa del Sassuolo che ha portato a sette la striscia di successi consecutivi in Serie A e avvicinato sempre di più i partenopei allo scudetto, sono arrivati a questo appuntamento dopo aver vinto proprio girone davanti al Liverpool e all’Ajax. Dall’altra i biancorossoneri di Oliver Glasner, attualmente sesti in classifica nella Bundesliga tedesca dopo la vittoria sul Werder Brema, si sono piazzati al secondo posto nel gruppo che comprendeva il Tottenham e lo Sporting CP. Fra tre settimane la partita di ritorno in Campania. Calciomercato.it vi offre il match della ‘Deutsche Bank Park’ tra Eintracht Francoforte e Napoli in tempo reale.

Formazioni ufficiali Eintracht Francoforte-Napoli

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp, Tuta, Jakic, Ndicka; Buta, Sow, Kamada, Max; Lindstrom, Gotze; Kolo Muani. All. Glasner

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti