Isco in A, è sfida tra due big

Svincolato da quasi due mesi, Isco potrebbe presto trovare una nuova casa in Serie A: la sfida è lanciata

Un matrimonio durato solo sei mesi. Tra Isco e il Siviglia l’avventura è finita prematuramente e il centrocampista spagnolo è svincolato dalla fine di dicembre.

Accostato e ricercato da molti club, alla fine Isco si ritrova ancora senza squadra. Un aspetto certamente non positivo per il classe 1992. La svolta sembrava essere arrivata a gennaio, ma l’accordo con l’Union Berlino, club in grande stato di forma e in piena corsa per il titolo in Germania, è sfumato sul più bello e il trasferimento in Germania dello spagnolo è saltato.

Roma su Isco, sfida con i Los Angeles Galaxy

Per lui si era parlato anche di un ipotetico approdo in Serie A, con la Salernitana che aveva effettuato un sondaggio. Anche qui però nulla si era concretizzato.

Le porte del campionato italiano però sembrano essere pronte a riaprirsi, almeno stando a quanto viene raccontato dalla Spagna. Come infatti sottolinea ‘Estadio Deportivo’, tra i club in pole position per Isco ci sarebbe la Roma. I giallorossi sarebbero infatti a caccia di un sostituto di Zaniolo e avrebbero individuato nello spagnolo il nome giusto come colpo a zero per rafforzare la trequarti e regalare a Mourinho un giocatore di grande qualità. Il tempo stringe e la Roma dovrebbe prendere una decisione entro il 24 febbraio, giorno che sancisce la chiusura del mercato degli svincolati.

Oltre ai capitolini però c’è la pista Stati Uniti. La Mls attrae e non poco il classe 1992 e in particolare sono i Los Angeles Galaxy la società statunitense più accreditata per mettere sotto contratto l’ex giocatore del Real Madrid. Il club della California è l’altro grande candidato, insieme alla Roma, per assicurarsi le prestazioni del giocatore. Bisognerà valutare anche le volontà dello stesso calciatore e capire se è intenzionato ad avere un’altra opportunità in Europa in una piazza importante come quella romana oppure se volare Oltreoceano e vivere una nuova esperienza in una franchigia della Mls.