Isco rompe gli indugi: ha scelto la prossima destinazione

Per Isco il futuro è già deciso: il trequartista, attualmente svincolato, ha già scelto la prossima destinazione

Tutto ancora da scrivere il futuro di Isco. Il trequartista spagnolo è attualmente svincolato dopo aver risolto il suo contratto con il Siviglia. La squadra andalusa è quella che lo ha convinto in estate quando, terminato il suo contratto con il Real Madrid, aveva la possibilità di scegliere da dove ripartire.

La presenza di Lopetegui lo ha convinto ad andare al Siviglia ma le cose non sono andate per il verso giusto. Prestazioni negative sue e della squadra, l’esonero del tecnico con l’arrivo di Sampaoli con il quale non è mai scattato il feeling. Da qui la scelta reciproca di dirsi addio, garantendo così ad Isco la possibilità di trovare facilmente una nuova squadra. Le cose, almeno per ora, non sono andate secondo le previsioni. A fine mercato Isco si trova ancora svincolato e nell’ultimo giorno di trattative è saltato – non senza polemiche – il suo trasferimento in Bundesliga, all’Union Berlino. Il 30enne ha ancora la possibilità di trovare una nuova squadra, essendo svincolato, e sembra che la sua scelta l’abbia già fatta.

Calciomercato, Isco ha scelto la prossima destinazione

Accostato a più riprese e in varie occasioni anche a Juventus e Milan, Isco avrebbe le idee chiare su dove ripartire. Ci sono gli Stati Uniti e la MLS in cima alle preferenze del calciatore, stando a quanto riportato da ‘marca.com’. Il trequartista vorrebbe provare l’esperienza a stelle e strisce e sta aspettando la chiamata di una franchigia americana.

Ipotesi però che si scontra con una difficoltà, l’assenza di posti liberi per i player designeted nelle squadre del campionato americano. Non dovesse liberarsene uno, Isco sarebbe costretto ad aspettare l’estate per tornare in campo e questo potrebbe portare a rivedere la sua decisione. Intanto la sua scelta l’ha fatta: vuole la MLS.