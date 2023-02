Paolo Berlusconi sicuro: “Fiducia a mio fratello. Palladino interessa a molti” | VIDEO CM.IT

Paolo Berlusconi, fratello di Silvio, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’ottimo percorso del Monza in Serie A e su Raffaele Palladino

La coppia che vede come protagonisti Silvio Berlusconi e Adriano Galliani può ancora dire la sua nel calcio, perlomeno in quello italiano. E lo sta dimostrando sul campo, con i fatti. Il Monza, all’interno del rettangolo verde di gioco, si è già tolto qualche soddisfazione importante.

Di recente, i brianzoli hanno portato a casa tre punti assai significativi, vincendo nettamente contro la Juventus targata Allegri fra le mura bianconere dell’Allianz Stadium. Un successo che fa tremendamente piacere alla società biancorossa, anche per via del glorioso passato milanista. Ma non basta: la volontà ai piani alti, infatti, è quella di alzare sempre di più l’asticella, cercando di raggiungere traguardi che fino ad una manciata di mesi fa sembravano impensabili. Si può puntare a crescere in maniera alquanto rilevante, con Berlusconi e Galliani che hanno ancora voglia di stupire la vasta platea del mondo del calcio.

Di ciò è ben consapevole il fratello di Silvio, Paolo Berlusconi, intervenuto a margine dell’evento ‘UNITED for Ukraine’, organizzato per sostenere la popolazione dell’Ucraina in questo momento estremamente complicato. “Mio fratello ci ha abituato a delle imprese non impossibile – ha dichiarato Paolo Berlusconi ai microfoni dei cronisti presenti, tra cui l’inviato di Calciomercato.it -, per questo non il motivo per cui non gli si dovrebbe dare fiducia. E poi vediamo come andranno le cose. Sarà comunque bello continuare a seguire questo percorso che è iniziato qualche anno fa dalla C“.

Monza, Paolo Berlusconi su Palladino: “Ce lo teniamo stretto”

Continua: “È stata realizzata una squadra che sta battendo un po’ i record. Perché è la prima squadra neopromossa che si sta comportando così bene nel massimo campionato italiano“.

Infine, commento su Raffaele Palladino. Se i brianzoli stanno raccogliendo buoni risultati alla prima esperienza in Serie A, gran parte del merito va senza dubbio al tecnico campano: “Non è più una scoperta, ma sta diventando un allenatore che sta riscuotendo interesse da moltissimi club. Noi ovviamente ce lo teniamo stretto, anche perché si può che sia nato con noi calcisticamente parlando e in più parliamo di un uomo di spessore. Non è come in politica, dove i tradimento sono all’ordine del giorno. Nello sport, fortunatamente, ci sono dei valori che prevalgono“.