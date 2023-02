Il Milan guarda Eintracht-Napoli: Maldini pianifica il doppio affare

Eintracht-Napoli è una partita che anche il Milan seguirà con grande interesse: Maldini valuta il doppio affare

Riecco la musichetta della Champions. La scorsa settimana era toccato al Milan, vittorioso contro il Tottenham nell’andata degli ottavi di finale.

Questa volta toccherà a Napoli ed Inter, tra le italiane, scendere in campo nella principale competizione europea. Gli azzurri sono attesi sul campo dell’Eintracht Francoforte, mentre l’Inter se la vedrà con il Porto.

E’ alla prima partita che butterà uno sguardo proprio il Milan, spettatore interessato del sfida tra la squadra di Spalletti e i tedeschi. Finalmente uscito dalla crisi di inizio 2023, la formazione rossonera pensa anche al futuro e ha individuato tra centrocampo e attacco reparti da migliorare in maniera importante. Proprio da Eintracht-Napoli potrebbero uscire due colpi rossoneri per la prossima stagione. Due profili con caratteristiche diverse a livello tecnico ma anche economico.

Calciomercato Milan, doppio affare con l’Eintracht

Paolo Maldini guarderà con interesse la sfida tra l’Eintracht Francoforte e il Napoli ed in particolare la prestazione di due calciatori in orbita rossonera.

Il primo è il giapponese Daichi Kamada, 26 anni, in scadenza di contratto nel 2023 con la società tedesca. Impiegato a centrocampo in questa stagione, ma capace di giocare anche da trequartista e esterno sinistro. Accostato anche alla Juve, sarebbe un affare importante anche dal punto di vista economico visto che arriverebbe a parametro zero.

Non così sarebbe per Jesper Lindstrom. Ventidue anni, trequartista che può svariare, il danese è legato all’Eintracht da un contratto lungo fino al 2026. Logico quindi che strapparlo ai tedeschi non sarà facile, anche perché c’è la concorrenza della Premier League che è sempre difficile da battere. Per prenderlo servirà una offerta importante, ma il Milan studia l’affare. Lui e Kamada potrebbero essere gli innesti per la prossima stagione dei rossoneri in una zona di campo in cui la squadra di Pioli quest’anno ha sofferto. Da Eintracht-Napoli può arrivare la soluzione ai problemi milanisti.