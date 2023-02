Bremer può lasciare subito Juve: blitz e destinazione a sorpresa

Il difensore brasiliano è arrivato a Torino l’estate scorsa per circa 50 milioni di euro bonus inclusi, firmando un contratto fino a giugno 2027

Più di un big potrebbe salutare la Juventus in caso di non qualificazione in Champions o esclusione dalle coppe europee. A tal proposito si fa tanto il nome di Dusan Vlahovic, nel mirino del Bayern Monaco e di squadre inglesi. Nonché del Real Madrid, come riportano diverse fonti spagnole. Ma a ‘rischio’ addio ai bianconeri ci sarebbero, per l’appunto, anche altri calciatori importanti della formazione di Allegri. Quelli soprattutto con un ingaggio di rilievo, come per esempio Gleison Bremer.

Il brasiliano è approdato a Torino l’estate scorsa per circa 50 milioni di euro bonus inclusi, legandosi a ‘La Vecchia Signora’ da un contratto fino a giugno 2027. Lo stipendio è sui 5 milioni di euro più bonus, ovvero circa 10 milioni lordi. Tanto per un club eventualmente senza gli incassi di una Champions e di base già intenzionata a tagliare di molto il monte ingaggi. Ecco perché pure la possibile partenza di Bremer è da tenere in forte considerazione. Seppur non autore fin qui di una grande stagione, il classe ’97 vanta sempre diversi estimatori. In particolare nella Premier League. Proprio in queste ore, dall’Inghilterra, stanno arrivando conferme sull’interesse del Leicester – svelato da calciomercatoweb.it – nei confronti del numero 3 bianconero.

Calciomercato Juventus, Leicester all’assalto di Bremer

La squadra allenata da Brendan Rodgers, che quest’anno sta giocando per evitare la retrocessione in Championship, è alla ricerca di un sostituto di Soyuncu, centrale turco di recente in scadenza a giugno e di recente riaccostato all’Inter, anche se il suo futuro sarà – a meno di sorprese – all’Atletico Madrid.

Le ‘Foxes’ fanno sul serio per Bremer, tanto che già a breve potrebbero affondare il colpo cercando di giocare d’anticipo rispetto alla concorrenza. Secondo ‘calciomercatoweb.it’, gli inglesi potrebbero spingersi fino a 40 milioni di euro per il cartellino del difensore nativo di Itapitanga.