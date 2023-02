Juventus, Allegri chiama Galliani: operazione a quattro

La Juventus mette nel mirino uno dei giocatori rivelazione in Serie A: tripla ipotesi di scambio per Allegri

In qualsiasi modo si concluda la stagione per la Juventus, al netto di penalizzazioni, sanzioni economiche ed eventuali esclusioni dall’Europa, c’è già una certezza per i bianconeri. Vale a dire, quella di dire addio a diversi volti della rosa attuale. La portata effettiva della rivoluzione sarà definita da cosa accadrà fuori dal campo. Ma qualcuno è già con la valigia in mano.

Innanzitutto, Alex Sandro, in scadenza di contratto e dunque destinato all’addio. Per sostituirlo, Allegri ha messo nel mirino da tempo Carlos Augusto. Il laterale del Monza è una delle rivelazioni del campionato, con 4 gol e 3 assist e piace molto soprattutto per la sua duttilità sull’out mancino. Come anticipato da Calciomercatoweb.it, la Juventus può proporre a Galliani e al Monza uno scambio con Gatti. Ma non è l’unico nome che i bianconeri potrebbero giocarsi per mettere a segno l’affare. Sul piatto, possono finire anche i cartellini di Ranocchia e Rovella, bianconeri in prestito in Brianza che stanno decisamente ben figurando.