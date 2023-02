Intreccio Allegri-Mourinho: l’erede arriva con la clausola

Juventus e Roma potrebbero cambiare guida tecnica in vista della prossima stagione

Non è ancora chiaro quello che sarà il futuro di due top allenatori del campionato italiano come José Mourinho e Massimiliano Allegri. Entrambi di recente hanno attirato parecchie critiche per lo stile di gioco adottato dalle loro formazioni, ritenuto poco spettacolare rispetto a quanto mostrato da altre formazioni italiane.

Eppure, stando ai risultati, il percorso in campionato di Roma e Juventus non sta andando così male. I giallorossi si ritrovano infatti al terzo posto in classifica a pari punti con il Milan, dunque ampiamente in linea con il grande obiettivo Champions League fissato ad inizio anno dalla società. I bianconeri, invece, hanno riacciuffato il settimo posto dopo l’ultimo turno e, tutto sommato, senza i 15 punti di penalizzazione si sarebbero ritrovati al secondo posto insieme all’Inter.

In ogni caso non è da escludere che possano essere gli stessi allenatori a decidere entro fine anno di lasciare l’incarico per intraprendere nuove sfide. Un’ipotesi tenuta seriamente in considerazione dal ‘The Telegraph’, il quale avrebbe già individuato il possibile erede per le due panchine.

Calciomercato, non solo Roma e Juve: anche Inter e Milan su De Zerbi

Secondo il noto tabloid britannico, infatti, la prossima estate potrebbe consumarsi il ritorno in Serie A di Roberto De Zerbi.

Sulle tracce dell’allenatore italiano vi sarebbero ben quattro formazioni del nostro campionato. Non solo Roma e Juventus, in attesa di scelte definitive in panchina, ma anche Inter e Milan avrebbero fatto un pensierino sul tecnico oggi legato al Brighton. Operazione comunque non semplice, considerata la clausola rescissoria da 13 milioni di euro presente sul suo attuale contratto.

Brighton che già in passato ha dimostrato di essere un osso duro con i propri allenatori. Lo scorso settembre, infatti, lasciò andare l’ex Graham Potter al Chelsea solamente dietro il pagamento della clausola da 23 milioni. Un precedente che ovviamente complica non poco le speranze delle quattro società italiane che avrebbero pensato di favorire il ritorno in Serie A di uno degli allenatori più talentuosi in circolazione sul panorama calcistico italiano.