Doppio ‘scippo’ alla Roma: Mourinho con Dybala all’Inter

Dopo le voci sul clamoroso ritorno a Milano dello ‘Special One’, scelto il calciatore che potrebbe seguire il portoghese

Hanno fatto parecchio rumore le voci diffuse questa mattina sul possibile ritorno di fiamma tra l’Inter e José Mourinho. Lo ‘Special One’, nonostante il contratto con la Roma in scadenza nel giugno 2024, potrebbe infatti lasciare il club giallorosso già dalla prossima estate a fronte di numerose richieste dall’estero.

Negli ultimi mesi, ad esempio, il tecnico portoghese è stato accostato a due club in particolare: Real Madrid e Paris Saint Germain. Grazie agli ottimi rapporti che legano José Mourinho a Florentino Perez e Luis Campos, le due piste estere vanno tenute fortemente in considerazione, in attesa di capire quale sarà la volontà finale dell’allenatore. Sul ritorno all’Inter, invece, tanto dipenderà da quelle che saranno le strategie future del club nerazzurro in relazione ai risultati da qui a fine stagione.

Il giudizio finale su Simone Inzaghi dipenderà da quello che sarà il rendimento della formazione interista nelle tre competizioni. L’Inter, attesa domani sera all’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto, il prossimo aprile se la dovrà vedere invece contro la Juventus nel doppio confronto di Coppa Italia valevole per l’accesso diretto alla finalissima del 24 maggio.

Calciomercato Inter, non solo Mourinho: deciso l’acquisto di Dybala nel sondaggio

Stando ai risultati del sondaggio lanciato questa mattina sui canali social di Calciomercato.it, i tifosi nerazzurri vorrebbero anche Paulo Dybala in maglia nerazzurra oltre al ritorno di José Mourinho.

Qualora Mourinho dovesse realmente tornare all’Inter dalla porta principale, il grande sogno del popolo nerazzurro sarebbe Paulo Dybala. L’argentino è stato il più votato nel sondaggio Twitter con il 69,9% dei voti ricevuti, il preferito per distacco rispetto alle altre opzioni. Alle sue spalle si è classificato Smalling con il 14,5%, centrale in scadenza di contratto nel mirino dei nerazzurri per fine stagione. Agli ultimi due posti invece Ibanez con l’8,4% e Tammy Abraham con la percentuale del 7,2%.