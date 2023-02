Barcellona, Tebas a gamba tesa: “Laporta si deve dimettere”

Il caso Barcellona si infiamma ulteriormente con le nuove dichiarazioni del presidente della Liga Tebas contro Laporta

Barcellona in testa alla Liga con un discreto margine creato sul Real Madrid, ma al centro della bufera per quanto starebbe emergendo sulle condotte del club. Le accuse a carico dei blaugrana sarebbero di aver effettuato dei pagamenti tra il 2016 e il 2018 all’ex vicepresidente della commissione arbitrale spagnola, Negreira.

L’ex capo della commissione economica del Barcellona, Busquets, ha smentito l’esistenza di fatture a favore di Negreira. Ma il presidente della Liga, Javier Tebas, insiste e torna all’attacco nei confronti dei catalani. In conferenza stampa per presentare i nuovi tetti salariali del campionato spagnolo, ha dichiarato: “Si sta facendo un enorme danno al calcio professionistico. Senza l’esistenza di prescrizioni sportive, avremmo sicuramente agito. I club della Liga sono preoccupati, abbiamo contattato il pubblico ministero per fornire informazioni utili alle indagini. Se necessario, la Liga si rivolgerà alla Fifa e alla Uefa. Se Laporta non spiega bene e in maniera ragionevole che cosa è accaduto, penso che dovrebbe dimettersi da presidente del Barça”.