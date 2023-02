Caos Spezia-Juve, è successo durante la partita

Un altro grave episodio si è verificato nel corso di Spezia-Juventus. Ecco cosa è successo al Picco durante il match andato in scena nella giornata di ieri

La Juve di Massimiliano Allegri ritrova continuità in campionato dopo il deludente pareggio in Europa League contro il Nantes, con polemiche finali per la mancata assegnazione di un calcio di rigore.

Al ‘Picco’ di La Spezia è tornato decisivo Moise Kean, nel secondo tempo il 2-0 definitivo firmato da Di Maria. Decisivo è stato anche – e ancora una volta – Filip Kostic: l’esterno serbo ha confezionato un altro assist, quello per Kean che ha sbloccato la partita per i bianconeri. L’ex Eintracht Francoforte, suo malgrado, è stato anche protagonista di un altro grave episodio dagli spalti. Nel secondo tempo, dopo la sostituzione, il giocatore ha lasciato il campo dalla parte opposta rispetto alle panchine, attraversando la curva dei padroni di casa e il tifo più caldo dello Spezia. Il serbo è stato beccato dai sostenitori di casa, e sui social stanno circolando in queste ore video inequivocabili: Kostic è stato bersaglio di insulti razzisti (“zingaro”, ndr). Da segnalare anche la reazione del bianconero, che con grande compostezza ha prima fatto un saluto ironico con la mano e poi rivolto ai tifosi di casa il pollice all’insù senza replicare agli insulti. Un altro episodio spregevole dagli spalti della Serie A. Ma non solo.

Spezia-Juventus, insulti razzisti nei confronti di Kostic e non solo

Come riferito dall”ANSA’, due dipendenti dello Spezia Calcio presenteranno una denuncia contro ignoti.

I due dipendenti del club ligure lamentano addirittura di essere stati oggetto di un getto di urina durante la partita di ieri al Picco. I collaboratori, un uomo e una donna in servizio presso l’impianto, si trovavano ai piedi del settore ospiti occupato dai tifosi bianconeri. Riferiscono di essere stati colpiti da un liquido e avrebbero scorto un uomo che dall’alto stava urinando su di loro.