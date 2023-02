Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 20 febbraio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, lunedì 20 febbraio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, lunedì 20 febbraio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ apre con la missione dell’Inter, che prova a raggiungere almeno i quarti in Champions (mercoledì andata degli ottavi con il Porto) per un extra budget sul mercato: “Caccia al tesoro“. Intanto la Juventus continua la risalita in classifica con la vittoria sullo Spezia: “Di MaGia, la Juve va“.

Il ‘Corriere dello Sport’ apre proprio con la vittoria dei bianconeri, che si portano a -9 dal sesto posto e provano a mettere nel mirino l’Europa: “La Juve bussa“. In prima pagina, la foto di Di Maria, autore di un gran gol per chiudere la partita, ma anche di Solbakken, che realizza il gol vittoria della Roma contro il Verona: giallorossi terzi a pari punti col Milan.

Su ‘Tuttosport’, altra celebrazione per il ‘Fideo’, che sta tornando finalmente sui suoi livelli: “Di Maria, altra categoria“. La prossima settimana, la Juventus sfida il Torino, che prepara la partita con la Cremonese di stasera per arrivare al derby davanti in classifica: “Forza Toro, io sento l’ambizione“, sono le parole del tecnico granata Juric.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di lunedì 20 febbraio 2023

Domenica di campionato piuttosto intensa all’estero, con risultati molto significativi nei vari campionati. In Spagna, il Barcellona continua a vincere e dopo il 2-0 contro il Cadice mantiene otto punti di vantaggio sul Real Madrid: “Carnival blaugrana” è il titolo del ‘Mundo Deportivo’.

In Francia, invece, rischia grosso il Psg, che va sotto in casa 3-2 con il Lille e perde Neymar per infortunio. Mbappè e Messi, negli ultimi minuti, ribaltano la questione e permettono di mantenere cinque punti di vantaggio sul Marsiglia: “Sauvè par ses étoiles”, è il titolo de ‘L’Equipe’, con riferimento a Galtier, tecnico dei parigini, inquadrato in prima pagina con i due fenomeni.