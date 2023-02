Pioli si aggiudica la Panchina d’Oro: battuto Spalletti

L’allenatore del Milan è stato il più votato grazie alla vittoria del campionato della scorsa stagione

Grande successo per Stefano Pioli che per la prima volta in carriera si è aggiudicato la Panchina d’Oro, il premio che viene assegnato al miglior allenatore del campionato. L’allenatore rossonero ha ricevuto l’ambito riconoscimento per i successi ottenuti con il suo Milan nella stagione 2021/22, chiusa con la vittoria della Serie A.

Pioli ha ottenuto 33 preferenze su 46 totali, precedendo in classifica Davide Nicola al secondo posto con 4 voti ricevuti a Luciano Spalletti al terzo con 3 voti. Curiosamente, proprio l’allenatore della Salernitana grande artefice del miracolo della passata stagione, è stato esonerato nei giorni scorsi dal club campano.

Per quanto riguarda le altre divisioni, Fabio Pecchia è stato eletto come miglior allenatore della scorsa stagione di Serie B per aver riportato la Cremonese in A, mentre a Silvio Baldini è andata la Panchina d’Oro per il campionato di Serie C grazie alla splendida cavalcata playoff del suo ex Palermo.