Caos Allegri, la replica a Sky di Costacurta: “E’ lui a dire ca**ate”

Arriva la replica dell’ex giocatore del Milan al tecnico bianconero, dopo le dichiarazioni a margine della sfida contro il Nantes

Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel post gara di Europa League, tra Nantes e Juventus, stanno continuando a far discutere.

Negli studi di Sky Sport, Alessandro Costacurta, ha preso la parola, scagliandosi contro il tecnico livornese: “A me non piace come la Juve gioca e quella è colpa dell’allenatore ma in un certo senso l’allenatore deve fare i conti anche con la situazione nella quale si trova – riporta il Corriere dello Sport -. Quindi a me non piace come gioca la Juve ma credo abbia un grande allenatore. A parte l’episodio dell’altro giorno perché noi ci siamo passati sopra ma le ca**ate le ha dette lui, non le diciamo noi tanto che abbiamo tirato fuori i numeri. E quindi c’è modo e modo di rispondere alle persone, se c’è qualcuno che ha detto le ca**ate, ripeto, è stato lui. Su questo non possiamo passarci sopra. Scusate, ma ci sono rimasto male e Allegri deve imparare a controllarsi meglio in alcune situazioni”.