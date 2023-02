Milan-Origi, i conti non tornano: la decisione è inevitabile

Bilancio fin qui negativo per l’attaccante belga. L’ex Liverpool ha poco tempo per convincere: in estate può arrivare la svolta

Due fiammate e nulla più. La stagione di Divock Origi con il Milan è certamente deludente.

L’attaccante, arrivato in estate, per svolgere il ruolo di co-titolare con Giroud, non sta per nulla rispettando le attese e così, a sei mesi dal suo arrivo, ha realizzato solamente due gol. Due gol di ottima fattura – non lo si può negare – ma è poco per un calciatore, che a Liverpool considerano una leggenda.

Qualche infortunio di troppo nell’ultima fase della sua carriera, è vero, ma in molti, prima del suo approdo in rossonero, avevano pensato che con le sue caratteristiche sarebbe andato facilmente in doppia cifra in Serie A. E’ evidente che lo abbia fatto anche il Milan. Paolo Maldini e Frederic Massara non hanno avuto dubbi a puntare sul centravanti belga. Lo hanno fatto nonostante avesse chiuso la stagione con i Reds da infortunato.

Milan, delusione Origi

La sua estate è così cominciata in salita, con una preparazione non proprio perfetta e qualche stop ad inizio campionato che hanno subito messo in dubbio la bontà dell’operazione portata a termine dal Milan.

Origi, firmando a giugno un contratto fino al 2026, è, infatti, diventato il giocatore più pagato della rosa, insieme a Theo Hernandez, con 4 milioni di euro netti a stagione. Tanti soldi, che fin qui non ha certamente dimostrato di meritare.

Si sperava che con il 2023 potesse cambiare il vento ma dopo il Mondiale è costretto a saltare le prime due partite di Serie A per via di un piccolo guaio muscolare, accusato nel corso della preparazione invernale a Dubai. Durante il periodo di crisi nero del Milan, così, non gioca mai titolare ma riesce comunque a mettere a segno un bel gol contro il Sassuolo (il secondo e fin qui ultimo della sua avventura in rossonero dopo quello contro il Monza).

La prima partita da titolare nel nuovo anno arriva solamente il 5 febbraio nel derby. Affianca Giroud in un Milan sperimentale ma è abbandonato a se stesso in avanti e riesce così a fare davvero ben poco. I rossoneri dopo la sfida contro l’Inter rialzano la testa e conquistano la vittoria contro Torino e Tottenham, con Origi tornato a scaldare la panchina. Pioli fatica a concedergli spazio, nonostante, il nove francese abbia bisogno di rifiatare. Ma contro il Monza arriva la sua occasione, che butta via.

E’ vero che partecipa all’azione del gol della vittoria ma non fa altro per impressionare Pioli e i tifosi del Milan. Un dato riportato da Pallottole di Calcio è davvero agghiacciante: contro la squadra di Palladino ha stabilito un record negativo, con il solo 20% dei passaggi riusciti.

Calciomercato Milan, futuro da scrivere per Origi

Origi, l’attaccante d’esperienza, dai gol pesanti, fin qui non è pervenuto. Ora sono davvero rimasti in pochi a credere in lui,

Ma mentre i tifosi rossoneri lo abbandonano, in Inghilterra c’è chi lo acclama. I sostenitori del Liverpool hanno urlato il suo nome durante il match contro l’Everton per ricordare a tutti i gol importanti di Divock nei derby. Nelle ultime ore sono arrivate anche le dichiarazioni di Mané, con le quali ha incoronato Origi, sostenendo che sia l’attaccante migliore con cui abbia giocato.

Al belga, ormai, sono rimasti pochi mesi per riuscire a convincere il Milan, che in estate sarà chiamato a prendere una decisione importante per il suo attacco. Tutto lascia pensare che i tempi siano davvero maturi per affidarsi ad un nuovo centravanti giovane e con il rinnovo imminente di Olivier Giroud, che si sta meritando sul campo, per Origi non ci sarebbe più spazio. Ha poco tempo per cambiare le cose ma l’ex Liverpool rischia seriamente di fare subito le valigie e di diventare una plusvalenza. In Premier League continua ad essere apprezzato ma attenzione alla possibilità di un trasferimento in Turchia, magari in quel Galatasaray ricco di giocatori importanti. E chissà che con i giallorossi di Istanbul non nasca qualche idea di scambio…