Inter e Milan rimpiazzano il loro flop: derby per il giallorosso

Nuovo derby di calciomercato tra Inter e Milan. Per rimpiazzare un flop è sfida alla Premier League per Hjulmand del Lecce

Altra impresa del Lecce di Baroni. I giallorossi, nel pomeriggio, sono riusciti a battere l‘Atalanta grazie ai gol di Ceesay e Blin, facendo così un grande favore a Roma e Milan, nella corsa ad un posto in Champions League.

Proprio i giallorossi e i rossoneri sono le altre big che hanno perso punti contro i salentini: entrambe le squadre hanno pareggiato in Puglia ma c’è chi è stato sconfitto, come la Lazio. La rosa allestita da Pantaleo Corvino è formata da tantissimi giovani, scovati sui campi di tutta Europa. Il giocatore che in realtà sta più impressionando è italiano, ed è Federico Baschirotto che di anni ne ha compiuti 26 lo scorso 20 settembre. Anche oggi una partita praticamente perfetta per il difensore centrale.

Come detto, però, sono davvero molti i giovani che stanno impressionando e che sono finiti sul taccuino dei grandi club. Trattenere il capitano del Lecce, Morten Hjulmand, ad esempio, sarà praticamente impossibile.

Il centrocampista danese, arrivato nel 2021, ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2024 e un suo addio in estate appare davvero inevitabile.

Hjulmand, tra big di Serie A ed estero: ecco il suo futuro

Il classe 1999 ha maturato la giusta esperienza per fare il salto di qualità. Ha fisico e qualità importanti per giocare davanti la difesa ma può fare anche la mezzala.

Hjulmand farebbe comodo davvero a molte squadre. A Milano ad esempio potrebbe essere un’ottima alternativa per il centrocampo sia del Milan che dell’Inter alle prese con un paio di flop che andranno via a fine stagione. I rossoneri non hanno un vero sostituto di Tonali e Bennacer. Il solo Krunic non può bastare e l’ingresso in campo di Bakayoko, contro il Monza, nei minuti finali, fa capire che per Vranckx l’addio a fine stagione appare scritto. Sull’altra sponda del Naviglio andrà via Gagliardini e Asllani non sta trovando lo spazio sperato. Un nuovo centrocampista come il danese potrebbe far davvero comodo.

Ma Hjulmand ha davvero tanto mercato. In Italia piace parecchio alla Roma di Jose Mourinho ma il rischio che anche il classe 1999 faccia le valigie per andare all’estero è concreto. Sono, infatti, diverse le squadre spagnole e inglese sulle tracce del giocatore del Lecce: attenzione dunque al West Ham, al Brighton e all’Atletico Madrid.