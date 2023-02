Vlahovic via dalla Juventus: trovata la formula giusta

Il serbo è approdato a Torino nel gennaio di un anno fa per 70 milioni più bonus. Il suo cotratto coi bianconeri scade a giugno 2026

Il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe non essere alla Juventus, travolta da inchieste e processi che possono escluderla dalle coppe europee. In tal caso la stessa società bianconera si vedrebbe ‘costretta’ a rinunciare a molti dei suoi big, con il serbo che è sicuramente tra quelli con maggiore appeal a livello internazionale.

Non solo squadre inglesi e il Bayern Monaco, sul classe 2000 avrebbe messo gli occhi pure il Real Madrid di Carlo Ancelotti, fresco vincitore del Mondiale per Club. Le ‘Merengues’ sono a caccia dell’erede di Benzema, anche se il francese dovrebbe rinnovare per un’altra stagione e nel 2024 è già previsto lo sbarco a Madrid della nuova stella brasiliana, Endrick.

Il nome di Vlahovic esce però di continuo sulla stampa e sui media spagnoli, questo perché il serbo ex Fiorentina ha le carte in regola per far parte del nuovo ciclo del Real. Un nuovo ciclo che, il presidente Florentino Perez, intende far scattare la prossima estate con l’acquisto di calciatori di talento e molto giovani, con però già esperienza a livello internazionale. Ecco spiegata la volontà di prendere uno come Gvardiol, così come il forte interesse per il 9 di Belgrado che ha un contratto coi bianconeri fino a giugno 2026 da 7 milioni netti l’anno.

Calciomercato Juventus, Real su Vlahovic: tentativo per il prestito con diritto

Il Madrid non sembra però credere ciecamente in Vlahovic, quest’anno alle prese con la pubalgia. Stando a ‘todofichajes.com’, Perez punterebbe a prendere il cartellino con la formula del prestito più diritto di riscatto.

Con il diritto e non l’obbligo, il Real avrebbe la possibilità di rispedirlo indietro in caso di flop. Chiaramente l’operazione sarebbe impossibile su queste basi. La Juventus si priverebbe del 23enne solo a titolo definitivo e di fronte a una proposta non troppo lontana da quanto speso un anno fa, cioè 70 milioni più bonus.