Svolta Juventus: “Trattativa interrotta, via in estate”

Novità importanti per il mercato della Juventus: il futuro del giocatore sembra già deciso con mesi di anticipo

Senza incantare, ma la Juventus riprende il filo con la vittoria, battendo 2-0 lo Spezia in trasferta. Tre punti sofferti per i bianconeri, che però permettono di avanzare in classifica: nonostante la penalizzazione, squadra di Allegri al settimo posto (in attesa del Torino stasera impegnato con la Cremonese), con il sesto, occupato dall’Atalanta, non lontanissimo, a nove lunghezze.

Ora, testa all’Europa League e al ritorno dei sedicesimi contro il Nantes. Per la Juventus, al netto di eventuali squalifiche dalle competizioni continentali a fine stagione in arrivo dall’Uefa, l’unica strada percorribile per tentare il ritorno in Champions. Le incertezze sul futuro, con i verdetti della giustizia sportiva in arrivo che terranno ancora per qualche mese la posizione del club sub-judice, sono sempre presenti, ma i bianconeri intendono comunque pensare al futuro e non farsi trovare impreparati. In estate, molto potrebbe cambiare nella rosa attuale, l’obiettivo sarà in ogni caso quello di allestire una rosa competitiva e ad alti livelli. Per questo motivo, la dirigenza si guarda intorno con attenzione e monitora quello che può succedere sul mercato internazionale.

Calciomercato Juventus, occasione Mount a giugno: rottura in vista con il Chelsea

Novità interessanti da questo punto di vista arrivano per quanto riguarda un profilo molto intrigante, quello di Mason Mount. Il 24enne esterno offensivo del Chelsea è un talento da tenere d’occhio, con una situazione contrattuale con i ‘Blues’ da provare a sfruttare.

Pur con il recente tourbillon di mercato, nella squadra di Potter Mount rimane un inamovibile o quasi: 31 presenze in stagione, quasi sempre da titolare, con 3 gol e 6 assist fin qui. Ma inevitabilmente, gli arrivi di tanti giocatori a Stamford Bridge condizionano le sue valutazioni per il futuro. Il giornalista del ‘The Athletic’, David Ornstein, spiega che la trattativa per il rinnovo tra lui e il club si è interrotta. La società si concentrerà sul finale di stagione per poi riaprire il discorso a fine annata. Ma con un addio che pare scontato, considerate che in autunno le varie proposte pervenute dalla dirigenza londinese sono state respinte. La Juventus, dunque, ci pensa, con il Milan altrettanto interessato sullo sfondo.