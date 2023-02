Contesa interna e cessione all’Inter: sarà l’erede di Dumfries

L’esterno olandese lascerà la formazione nerazzurra la prossima estate salvo ripensamenti, al suo posto ecco l’opzione a costo ridotto in Serie A

Non è affatto una novità: Denzel Dumfries potrebbe non essere più un calciatore dell’Inter a partire dalla prossima estate. Chelsea, Manchester United, Bayern Monaco sono soltanto alcune delle grandi superpotenze interessate alle sue prestazioni.

Se da un lato la sua cessione verso lidi inglesi potrebbe rappresentare una manna dal cielo per le casse societarie, dall’altro rappresenterebbe una grossa criticità da dover colmare ancor prima che Simone Inzaghi chiami a sé i convocati per il ritiro pre-stagione. Giuseppe Marotta è all’opera da diverse settimane nel tentativo di scovare il profilo ideale che possa sostituire l’olandese, per capacità tecniche ed approccio tattico. Oltre alle opzioni a parametro zero offerte dal mercato come Rick Karsdorp – in uscita dalla Roma – e Juan Cuadrado – alla fine del percorso alla Juventus – ci sarebbe anche quella a costo ridotto del duttile ivoriano Stephane Singo.

Calciomercato, Aina soffia il posto a Singo: ora ci pensa l’Inter

Attualmente valutato circa 15 milioni dal Torino detentore del suo cartellino, Singo ha rappresentato per diversi mesi l’unica alternativa di valore su cui il tecnico Ivan Juric potesse fare affidamento.

La motivazione è semplice: mancava Ola Aina, titolare ufficiale, per infortunio. Ora che il nigeriano ha fatto ritorno sui terreni di gioco, la contesa sembra praticamente certa e Singo potrebbe trovarsi con le spalle al muro molto presto. Giocare nell’Inter significherebbe raggiungere un nuovo passo importante in carriera, ben più prezioso di quel che lo stesso Aina avrebbe potuto immaginare di raggiungere.

Andrea Scisci