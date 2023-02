Asensio sbarca in Serie A: ecco dove tra Juve, Milan e Inter

Il centrocampista spagnolo andrà in scadenza di contratto con il Real Madrid al termine dell’attuale stagione

In attesa dell’ultimo match della 23esima giornata di campionato in programma questa sera tra Torino e Cremonese, anche in questa settimana saranno grandi protagoniste le coppe europee. Archiviato l’ottimo successo del Milan di settimana scorsa in Champions League sul Tottenham, toccherà adesso a Napoli ed Inter difendere i colori italiani.

Gli azzurri saranno impegnati domani sera in trasferta contro l’Eintracht Francoforte in una gara che vede favorita la formazione di Luciano Spalletti. Match sulla carta non proibitivo anche quello di mercoledì sera a San Siro, tra i nerazzurri di Simone Inzaghi e il Porto dell’ex interista Sergio Conceicao. Ci son quindi tutti i presupposti per chiudere l’andata degli ottavi di finale di Champions con degli ottimi risultati per le italiane.

Più complicata per l’Inter sarà invece l’agguerrita battaglia di mercato per un grande obiettivo della prossima estate. Su Marco Asensio, infatti, negli ultimi giorni si è registrata la concorrenza dei nerazzurri, che va a sommarsi all’interesse già noto nei confronti del centrocampista da parte di Milan e Juventus. Una corsa tutta ‘italiana’ che fa schizzare in alto le percentuali di uno sbarco dello spagnolo in Serie A.

Calciomercato Juve, Milan e Inter: Asensio gratis in Serie A

Va ricordato che Asensio non ha ancora rinnovato con il Real Madrid e potrebbe andare via gratis dal prossimo 30 giugno 2023.

Il talentuoso fantasista, andato a segno nell’ultimo turno di Liga contro l’Osasuna, da qualche mese ha messo in discussione il nuovo contratto con gli spagnoli dopo aver perso sempre più protagonismo all’interno della squadra. Asensio non è infatti uno dei titolarissimi di Carlo Ancelotti e il suo rapporto con l’allenatore italiano ha spesso vissuto grandi contraddizioni.

In Italia, secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, Juventus, Milan e Inter sarebbero pronte ad accoglierlo la prossima estate a costo zero. I tre club difficilmente avranno grandi margini in termini economici sul prossimo mercato e considerano il mancino del Real Madrid come una grande opportunità da non lasciarsi sfuggire.