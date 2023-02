Esonero lampo: allenatore ‘cacciato’ dopo due partite

Sono stati fatali le due sconfitte rimediate nei due incontri disputati da quando gli è stato affidato l’incarico in panchina

Uno dei mestieri più duri nel mondo del calcio rimane quello dell’allenatore. Lo conferma quanto avvenuto nelle scorse ore in Italia, in una delle piazze più difficili da gestire per un tecnico. Nel caso specifico, infatti, ci ritroviamo a commentare un esonero avvenuto clamorosamente a 13 giorni dalla nomina in panchina.

Non dovrebbe sorprendere, in realtà, visto che il presidente protagonista di questa vicenda è Massimo Cellino, considerato da sempre tra i più grandi ‘mangia allenatori’. Il numero uno del Brescia, infatti, ha deciso di interrompere l’avventura di Davide Possanzini in panchina, dopo appena due partite disputate dal tecnico in panchina. A causa delle sconfitte delle ultime due giornate di campionato contro Modena e Benevento, è stato deciso l’esonero lampo.

Al suo posto, secondo quanto riportato nelle ultime ore da ‘La Gazzetta dello Sport’, potrebbe essere promosso Daniele Gastaldello, personalità particolarmente legata all’intero ambiente bresciano dopo aver indossato quella maglia per tanti anni da protagonista. Considerando la doppia parentesi di Clotet in questa stagione, si tratta per Cellino del quinto cambio in panchina operato per il Brescia.

Brescia, nuovo esonero per Cellino: atteso l’annuncio per Gastaldello

In attesa di ufficialità, il Brescia potrebbe già annunciare questo pomeriggio il nuovo cambio in panchina con la nomina di Gastaldello nei panni di tecnico.

All’ex difensore centrale toccherà il duro compito di risollevare il morale di una squadra che in classifica naviga in pessime acque. Il Brescia si ritrova infatti al penultimo posto insieme alla Spal a quota 25 punti. La formazione lombarda è reduce da una striscia lunghissima di partite senza vittorie che Cellino spera di poter interrompere per venire fuori da un momento complicato con il nuovo cambio di allenatore in panchina.

Una Serie B che non smette di regalare colpi di scena in una stagione sin qui spettacolare. Se al vertice della classifica sta appassionando la maxi lotta per i playoff tra squadre di ottimo livello, anche la corsa per non retrocedere sta coinvolgendo diverse formazioni che ai nastri di partenza venivano invece quotate per altri obiettivi.