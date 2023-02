La Juve vince ma è bufera Vlahovic: “È un peso”

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per la Juventus, che contro lo Spezia non aveva margini d’errore. Una gara però non brillante in ogni aspetto e c’è anche qualche singolo punzecchiato sui social

Porta a casa un’altra vittoria la Juventus, che dopo il mezzo passo falso contro il Nantes in Europa League ritrova il sorriso in campionato con lo 0-2 sul campo campo di uno Spezia che andava a caccia di pesanti punti salvezza.

Parziale turnover per Allegri, che al di là dello squalificato Bremer ha fatto riposare dall’inizio anche Di Maria in attacco, dovendo rinunciare anche a Chiesa rimasto a casa. L’attacco è stato quindi affidato a Kean insieme a Vlahovic, ma a rubare la scena è stato l’italiano, autore del vantaggio nel primo tempo su cross perfetto di Kostic. Partita invece complicata per il serbo che ha dovuto sgomitare tra le maglia della difesa spezzina venendo gradualmente risucchiato dall’andamento della gara.

Spezia-Juventus, Allegri porta a casa tre punti: Vlahovic a secco e nel mirino sui social

Vlahovic infatti non è stato particolarmente messo nelle condizioni di colpire, ed è dunque rimasto a secco nella giornata di oggi.

Anche qualche imprecisione di troppo dal punto di vista tecnico per il numero 9 della Juventus, soprattutto in occasione di un contropiede mal sfruttato nel finale di gara. Un nome quello di Vlahovic finito quindi nel mirino della critica di alcuni tifosi su Twitter:

Vlahovic mamma mia che peso #SpeziaJuve — Matteo Lorenzi (@93_lorenz) February 19, 2023

Vlahovic più irritante di Morata — Eli 😜 (@_Introducing_me) February 19, 2023

tutti ad offendere de sci quando abbiamo pagato 70 milioni vlahovic che l’unica cosa che sa fare è stare in fuorigioco — annunzio frontemare (@annubrown10) February 19, 2023

Qualcuno mi spieghi #Kean tolto al 56esimo. Vlahovic inguardabile — Andrea Bertelli (@Andrea_b19) February 19, 2023

Vlahovic, Paredes e Cuadrado indisponenti.

Da infilare in qualche container del porto di La Spezia e spedire il più lontano possibile.#SpeziaJuve — antonio zangara (@anfesibena) February 19, 2023

Vlahovic 85 milioni di euro — Francesco (@firegold763) February 19, 2023

Tutto quello che volete, sulle colpe di Allegri, ma Vlahovic 90 milioni non difende un pallone, non fa un passaggio giusto e neanche un appoggio, come fate ancora a giustificare tutti quei soldi? #Vlahovic #SpeziaJuve — Francesco Fiore (@FrancescoFiore_) February 19, 2023

Vlahovic fa sembrare Kean un bomber.#SpeziaJuve — Christian De Iuliis (@chrideiuliis) February 19, 2023

Vlahovic assente — Roberto (@cheminchialeggi) February 19, 2023

#SpeziaJuventus comunque #Vlahovic non ne becca una, speriamo si svegli giovedì — Maurizioᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ༝ (@Magh3tto) February 19, 2023