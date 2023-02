Roma-Verona, vicenda Fedayn: nessuna divisione. Applausi da tutto l’Olimpico

Tutto tranquillo sia dentro che fuori dallo stadio sul fronte tifosi dopo la vicenda Fedayn-Stella Rossa: applausi a scena aperta

Oltre alla valenza sul campo, perla classifica e la corsa Champions League, Roma-Verona si è portata dietro in questi giorni una serie di significati relativi al tifo organizzato. È nota infatti la vicenda che ha coinvolto un gruppo storico come i Fedayn, con l’agguato in occasione di Roma-Empoli dalle parti di piazza Mancini da parte di alcuni tifosi della Stella Rossa.

Scena di guerriglia urbana, che hanno scombussolato anche determinate dinamiche e rapporti tra tifoserie, anche interni, in cui si è schierata anche quella del Napoli. Tra i giallorossi e i serbi c’è una rivalità storica, anche per questo il furto di bandiere e stendardi è stato un episodio grave nel ‘codice’ tra tifosi. Il giorno dopo l’agguato nella capitale si temevano contatti a Fiumicino per rimediare allo sfregio riprendendo i propri vessilli, ma le forze dell’ordine hanno impedito contatti. Nei giorni scorsi i tifosi della Stella Rossa hanno esposto uno striscione ‘Avete scelto l’amicizia sbagliata’, riferendosi al gemellaggio dei romanisti con la Dinamo Zagabria. Ma soprattutto le scene in cui gli stessi sostenitori serbi hanno bruciato la bandiera dei Fedayn.

Roma-Verona, applausi all’ingresso in curva dei Fedayn

Oggi si temevano anche scontri interni alla tifoseria giallorossa in Curva Sud o nuovi agguati, non a caso il Questore ha aumentato la sorveglianza e le forze dell’ordine in zona Olimpico. Invece tutto il contrario, dal momento che i Fedayn sono entrati poco prima l’inizio del match e tutta la Curva, più in generale tutto lo stadio Olimpico, ha applaudito in maniera forte e duratura il loro ingresso. Cantando anche l’inno distintivo del gruppo. Non sono presenti nuovi vessilli o bandiere, ma a quanto pare nessuna divisione o frattura.