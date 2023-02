Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 19 febbraio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, domenica 19 febbraio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, domenica 19 febbraio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Siamo nel pieno della giornata di Serie A e, quindi, è inevitabile partire da quanto successo ieri. ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, racconta prima di tutto delle vittorie di Inter e Milan, che faticano un po’ nel cuore della partita ma alla fine portano a casa due risultati importanti per la corsa a un posto nella prossima Champions. In copertina sulla Rosea ci finisce Lautaro Martinez con il titolo “L’Inter in Porto”, con chiaro riferimento al prossimo impegno europeo che attende i nerazzurri.

Il ‘Corriere dello Sport’ usa un tono un po’ più forte per esprimere lo stesso concetto: “Micki sveglia l’Inter”. In effetti, il gol dell’armeno ha fatto saltare il banco nell’ennesima partita che si era complicata per i nerazzurri. E non era affatto facile definire un pronostico.

Infine, per quanto riguarda la rassegna italiana, ci spostiamo su ‘TuttoSport’ dove la massima attenzione si concentra sulla Juventus e sul suo attacco. La foto del protagonista è quella di Dusan Vlahovic e con il titolone: “Vlahovic, la Juve è tua”. Parole piuttosto pesanti nel giorno in cui, contro lo Spezia, il serbo è chiamato a caricarsi sulle spalle il peso dell’attacco della Vecchia Signora, per riscattare anche l’opaca prestazione contro il Nantes.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di domenica 19 febbraio 2023

Passiamo, invece, ad alcuni dei più importanti quotidiani esteri e ce ne andiamo in Spagna, dove ‘AS’ racconta la pesante vittoria in trasferta del Real Madrid.

Gli uomini di Carlo Ancelotti riavvicinano il Barcellona con Vinicius Jr. ancora protagonista. Il quotidiano utilizza “Una fiera” come titolo. In Francia lo stesso spazio viene dedicato da L’Equipe al PSG ma con un tono e un periodo decisamente diversi: “Paris sur un fil”. Gli ultimi deludenti risultati chiedono delle risposte in una fase decisiva dell’anno per ripartire immediatamente.