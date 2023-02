Milan, arriva il verdetto: salta il big match Champions

Milan, novità importanti per il prossimo big match Champions: un’assenza importante per la sfida, ora è ufficiale

La vittoria nel derby contro il Monza fa sorridere il Milan, che trova il terzo 1-0 consecutivo in pochi giorni, dopo quelli contro il Torino e contro il Tottenham, e inizia a vedere l’uscita del tunnel.

Rossoneri che senza incantare stanno ritrovando solidità e autostima, oltre alla continuità nei risultati. Forse, dopo un gennaio horror, il peggio è alle spalle. La vittoria contro i brianzoli consente di confermare per il momento il terzo posto, attendendo i risultati di Atalanta e Roma contro Lecce e Verona e sperando in qualche notizia positiva per potersi issare sul podio in solitaria. La gara con il Monza ha dato segnali importanti per Pioli e i suoi, che però non possono cullarsi sugli allori e dovranno dare ulteriore continuità, nelle prossime sfide che saranno altrettanto importanti. Rossoneri attesi da un trittico da far tremare i polsi nelle prossime settimane, con le gare contro Atalanta e Fiorentina in campionato e con il ritorno con il Tottenham negli ottavi di Champions. Partite che potranno dire molto sulla piega che la stagione del Diavolo potrà prendere.

Milan, buone notizie per Pioli: fuori Demiral per la sfida con l’Atalanta

C’è intanto una buona notizia per il Milan, con l’Atalanta che sarà costretta, nello scontro diretto di domenica prossima a San Siro, a fare a meno di un elemento importante. Non ci sarà infatti Merih Demiral.

Il difensore turco, in diffida, è stato ammonito dopo pochi minuti dall’inizio della gara con il Lecce. Un avvio davvero complicato per la squadra di Gasperini, che nel primo quarto d’ora si è trovata sotto di un gol per la prodezza di Ceesay e con Demiral e Zappacosta ammoniti. Sofferenza per i nerazzurri, chiamati a reagire per non perdere punti in una corsa Champions che si infiamma sempre di più. Ma il Lecce di Baroni, che già li aveva battuti all’andata, si conferma avversario scomodissimo, come sa anche il Milan.