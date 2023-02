HIGHLIGHTS | Immobile lancia la Lazio, Cabral salva la Fiorentina

Le gare delle 15 della 23a giornata di Serie A vedono la vittoria della Lazio contro la Salernitana e il pareggio tra Fiorentina ed Empoli

Vince la Lazio e sale al quarto posto in classifica, superando l’Atalanta, in attesa della Roma in campo questa sera.

Tocca ad Immobile regalare tre punti fondamentali per la squadra di Sarri contro la Salernitana. L’attaccante biancocelesti si è ritrovato: dopo lo splendido gol in coppa, è arrivata una doppietta con il secondo gol su calcio di rigore. Il risultato finale è 2-0 per la Lazio, con le reti arrivate dopo un’ora di gioco.

Debutto sfortunato quindi per Paulo Sousa che si è presentato con una sconfitta davanti ai nuovi tifosi. I granata hanno tenuto testa per un’ora poi il gol di Immobile a rotto l’equilibrio e fatto emergere le insicurezze delle ultime uscite. Nel finale Luis Alberto ha sbagliato un altro calcio di rigore.

Pareggio, invece, a Firenze nel derby tra Fiorentina ed Empoli con gli azzurri di Zanetti che vedono fuggire via la vittoria nei minuti finali.

Serie A, Fiorentina-Empoli 1-1 e Salernitana-Lazio 0-2: classifica e highlights

L’Empoli trova il gol al 29′ con Cambiaghi e riesce a gestire il risultato con una certa tranquillità quasi fino al 90′.

A cinque minuti dalla fine però ecco Cabral trovare il gol del pareggio e riaccendere il ‘Franchi’. I minuti finali sono un assedio alla porte di Vicario che resiste e consente alla squadra azzurra di portare a casa un punto importante .

A breve gli highlights dei match

FIORENTINA-EMPOLI 1-1: 29′ Cambiaghi (E), 85′ Cabral (F)

SALERNITANA-LAZIO 0-2: 60′ e 69′ Immobile (L)

Classifica Serie A: Napoli** punti 62, Inter 47**, Milan** 44, Lazio 42**, Atalanta** 41, Roma 41, Bologna** 32, Torino 30, Udinese** 30, Juventus* 29, Monza** 29, Empoli** 28, Lecce** 27, Fiorentina** 25, Sassuolo** 24, Salernitana** 21, Spezia 19, Hellas Verona 17, Sampdoria** 11, Cremonese 8.

*15 punti di penalizzazione

**Una partita in più