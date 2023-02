Tensione a Firenze: furia tra Barone e un tifoso

Crisi profonda in campionato per la Fiorentina che continua a rimandare l’appuntamento con la vittoria. I viola non vanno oltre un pari contro l’Empoli e le tensioni sono inevitabili

Clima rovente in casa Fiorentina per l’ennesimo passo falso in Serie A della squadra di Vincenzo Italiano che si ferma sull’1-1 in casa nel derby toscano contro l’Empoli. Un pari peraltro agguantato in rimonta e che non muove la classifica della viola.

Ad andare avanti sono peraltro gli ospiti con un gol di Cambiaghi, mentre Caputo gela il Franchi con un raddoppio poi annullato con l’intervento del Var. Tra intervallo ed inizio ripresa Italiano prova quindi a cambiare l’andamento della sfida a suon di cambi. La Fiorentina preme quindi sull’acceleratore, trova il pari con Cabral e nel finale colleziona occasioni da gol fallite per provare ad agguantare una vittoria che alla fine non arriverà. Non può bastare il percorso in Conference League per salvare la stagione della viola, che in Serie A ha raccolto un solo successo nel 2023 risalente al lontano 7 gennaio contro il Sassuolo. 5 i punti conquistati in otto partite nell’anno solare con la miseria di soli due nelle ultime sei gare. Un autentico disastro che contribuisce ad alzare i toni e la tensione attorno alla squadra e alla dirigenza.

Tensione Fiorentina dopo il pari con l’Empoli: Barone protagonista

La crisi della Fiorentina in campionato è dilagante. I numeri sono sotto gli occhi di tutti e il quattordicesimo posto in classifica con soli 25 punti conquistati è un chiaro esempio di come le cose non vadano.

Ulteriori problematiche sono arrivate dopo la sfida odierna pareggiata con l’Empoli. Joe Barone è stato contestato da alcuni tifosi ed ha anche avuto un confronto piuttosto acceso con uno di questi. Animi infuocati e batti e ribatti con schermaglie verbali che fanno da termometro di un momento poco felice, per usare un eufemismo, per la Fiorentina. La viola dovrà provare a dare presto risposte forti in campo, non solo in Conference, ma anche in Serie A. La miglior medicina sarà la vittoria.