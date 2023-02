Gara della domenica pomeriggio segnata da gravi incidenti sugli spalti: partita sospesa dall’arbitro

Non è una novità, purtroppo, che le partite di calcio vengano funestati da incidenti tra le tifoserie. Episodi che non dovrebbero far parte del mondo dello sport, ma con i quali purtroppo capita di doversi confrontare.

Anche in questa domenica calcistica, una gara si segnala per episodi disdicevoli tra le tifoserie. Incidenti di portata rilevante, purtroppo, tanto da obbligare l’arbitro a decretare la sospensione del match. Si tratta di una sfida di Eredivisie, la massima serie del campionato olandese, tra Go Ahead Eagles e Twente. La sfida era iniziata alle 14.30 e aveva visto la squadra di casa portarsi in doppio vantaggio sul 2-0 dopo un quarto d’ora per le reti di Rommens e Lindberg. Intorno al ventesimo minuto, le gravi intemperanze dei tifosi ospiti, che hanno iniziato a divellere i sediolini sugli spalti, lanciandoli sia verso il terreno di gioco che verso il settore adiacente occupato dai settori di casa. Situazione piuttosto seria che ha portato alla sospensione della partita. Dopo circa mezz’ora di stop, con il quadro che si è per quanto possibile normalizzato con l’intervento delle locali forze dell’ordine, la partita è ripresa dal minuto numero 24 del primo tempo.