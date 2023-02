Tegola pesantissima, lesione al crociato: ma è pronto il rinnovo

Tegola pesantissima per il nuovo acquisto: gli accertamenti hanno evidenziato la lesione del crociato, ma è pronto il rinnovo

E’ stato l’acquisto (con il botto) del calciomercato invernale. Arrivato da pochi giorni, è costretto a fermarsi e lo stop si preannuncia molto lungo.

Il Cosenza perde Mauro Zarate dopo appena tre apparizioni in campo (due da titolare). L’argentino, ex Lazio ed Inter, era l’arma voluta dalla società per cercare la salvezza, ma la sorte si è messa di traverso. Infortunio contro il Sudtirol e gli esami a cui si è sottoposto non hanno dato le notizie sperate. Come si legge nel comunicato diramato dalla società calabrese, “gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina hanno evidenziato l’interessamento capsulo legamentoso (lesione del legamento crociato anteriore)”. Ora, come scrive il club rossoblù, bisognerà valutare l’opportunità di un intervento chirurgico o meno, ma in entrambi i casi lo stop non sarà breve.

Calciomercato Cosenza, Zarate ko: offerto il rinnovo

Il Cosenza vuole però esprimere tutto il proprio appoggio al calciatore e, proprio nel comunicato con il quale ha ufficializzato l’infortunio, ha anche annunciato la volontà di prolungare il contratto di Zarate in scadenza a fine stagione.

All’argentino “la Società augura di tornare in campo al più presto e proporrà all’attaccante di rinnovare il contratto in essere come segno di riconoscenza e stimolo per un pronto rientro”.

Finora Zarate ha collezionato tre apparizioni con il Cosenza per un totale di 144 minuti. Il talento dell’argentino era la speranza per la formazione calabrese per risalire la classifica: attualmente i punti conquistati sono 23 che valgono l’ultimo posto con la salvezza senza passare per i layout lontana cinque punti.