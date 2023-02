Tutti pazzi per Abraham: super offerta e la clausola che cambia tutto

Tammy Abraham fa vibrare il calciomercato nel presente e per il futuro. Sul calciatore ci sono di nuovo le sirene della Premier League

Tammy Abraham non è un calciatore come gli altri per la Roma. È vero, la punta non sempre è riuscito ad avere la continuità che ci si sarebbe aspettati da lui in questa stagione, ma è una certezza per José Mourinho che non ha mai dubitato di puntarci.

L’inglese ha nel suo un repertorio moderno e che nel prossimo futuro ha comunque tutta l’intenzione di affinare. Corre da pazzi, attacca la profondità e libera spazio per i compagni con una fisicità fuori dal comune. Un po’ come Victor Osimhen che ora sta dominando la Serie A e l’Europa, ma con la differenza che il nigeriano è riuscito a completarsi diventando molto più cinico sotto porta rispetto al collega. Insomma, su Abraham è obbligatorio puntarci, anche perché nelle ultime settimane il suo rendimento è stato comunque decisamente alto e anche dal punto di vista realizzativo la musica è cambiata. In più, il problema muscolare rimediato da Paulo Dybala contro il Salisburgo lo mette in dubbio per la Serie A e, quindi, l’ex Chelsea dovrà reggere sulle sue spalle l’attacco giallorosso. Il futuro, però, parla anche di calciomercato e la Roma dovrà stare attenta a cautelarsi in tal senso.

Le sirene della Premier per Abraham: come stanno le cose

Nelle ultime ore, le voci dall’Inghilterra sono tornate a impazzare per il centravanti e prevedono un addio alla Roma a suon di milioni.

Si è parlato molto di una possibile offerta da 45 milioni dell’Aston Villa per acquisirlo dai giallorossi, ma non è l’unica pista da tenere in considerazione. Infatti, bisogna sottolineare che il Chelsea ha una clausola di riacquisto fissata a 80 milioni di euro, ma non pare avere intenzione di esercitarla, almeno per il momento. La Roma, in ogni caso, ha tutta l’intenzione di sparare alto per il suo bomber e non se ne priverà assolutamente a cuor leggero. Servirà un’offerta fuori mercato, altrimenti se lo godrà ancora Mourinho.