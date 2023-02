Nuovo colpo di scena Ziyech: irruzione a sorpresa, così può arrivare

Un nuovo colpo di scena in arrivo per Ziyech dopo il mancato trasferimento al Psg: questa volta arriva davvero

Il suo nome è di quelle che riempie le cronache di calciomercato praticamente in ogni sessione. Anche a gennaio Hakim Ziyech è sembrato vicino a lasciare il Chelsea. Il Psg aveva praticamente raggiunto l’accordo per il suo arrivo in prestito, prima che problemi di tempistiche facessero saltare tutto all’ultimo minuto.

Ziyech così è rimasto in Blues ed ora con Potter e la crisi dei Blues sta trovando un po’ più di spazio: titolare contro il Borussia Dortmund nell’andata degli ottavi di finale di Champions League (1-0 per i tedeschi il risultato finale), il marocchino è stato poi escluso dai convocati per la sfida contro il Southampton con la clamorosa sconfitta per la squadra londinese che ha alimentato nuovi dubbi sulla panchina di Potter.

Con il contratto in scadenza nel 2024, Ziyech probabilmente è agli ultimi mesi di permanenza allo Stamford Bridge ed in estate è probabile un suo addio a titolo definitivo per un prezzo non eccessivamente elevato. Seguito a lungo dal Milan, nel mirino anche della Roma, l’ex Ajax spera che si possa riaprire la pista che porta al Psg, ma c’è anche un’altra big che lo avrebbe messo nel mirino.

Calciomercato Milan, Ziyech piace al Bayern Monaco

Il nome di Hakim Ziyech, infatti, è finito sul taccuino degli uomini mercato del Bayern Monaco. Stando a quanto riferisce ‘fichajes.net’, l’esterno marocchino piace alla società bavarese che è alla ricerca di nuovi volti per il proprio reparto avanzato.

Una destinazione che ovviamente piacerebbe al 29 di Dronten, allettato dalla possibilità di cambiare aria e finire in una big europea. Bisognerà vedere cosa accadrà da qui a giugno, con il Chelsea che al momento vive un momento particolarmente complicato e con Potter – nonostante la fiducia ribadita dal club – che non è sicuro della permanenza alla guida dei Blues. Intanto si registra il nuovo interessamento per Ziyech, un nome che da tempo è dato in partenza: l’estate potrebbe essere il momento giusto per completare il trasferimento. C’è anche il Bayern Monaco.