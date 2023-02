Il Psg irrompe sulla scena: per la Juve e Donnarumma scatta l’allarme

Il Psg rompe gli indugi e complica i piani della Juventus, facendo scattare l’allarme anche per Donnarumma

E’ il Paris Saint-Germain la squadra pronta a rompere gli indugi: per Donnarumma e Juventus non è una buona notizia.

Le strade dei bianconeri e del portiere di Castellammare potrebbero tornare ad incrociarsi. Donnarumma è un nome che a lungo è stato in orbita juventina, anche dopo il suo passaggio al Psg. Ora la situazione del club di Torino è complicata per le note vicende extra-campo ed allora immaginarsi a breve un Donnarumma vestito di bianconero è decisamente complicato.

Questo però non significa che i due destini non potrebbero già incrociarsi quest’estate, soprattutto se le voci che arrivano dalla Spagna dovessero trovare conferma. Tutto nasce da Parigi e dalla possibile scelta del club transalpino di piazzare un colpo ‘mondiale’ sul mercato d’inverno. Stando a quanto riportato da ‘elgoldigital.com’, infatti, il Psg è pronto a fare irruzione su un calciatore che negli ultimi mesi è stato accostato anche alla Juventus.

Calciomercato Juventus, intreccio Donnarumma-Martinez

Stando al portale spagnolo, infatti, il Psg è una delle squadre interessate al Dibu Martinez. Il portiere argentino, attualmente in forza all’Aston Villa, si è preso la scena ai Mondiali in Qatar con la sua parata decisiva su Kolo Muani, ma anche per qualche sfottò di troppo che si è concesso durante i festeggiamenti per la vittoria con l’Argentina.

Il suo bersaglio preferito è stato Mbappe ma i due potrebbero presto ritrovarsi compagni di squadra. L’estremo difensore sudamericano, infatti, è un obiettivo del Psg per la prossima stagione e l’Aston Villa è disposto a cederlo davanti ad una offerta importante. Un eventuale suo approdo a Parigi toglierebbe uno dei possibili obiettivi della Juventus per la porta, considerato il contratto di Szczesny in scadenza nel 2024 e la possibilità che il polacco venga ceduto davanti ad una buona proposta economica. Ma non solo perché l’arrivo di Martinez. complicherebbe le cose per Donnarumma, al centro delle critiche dopo l’errore in Champions contro il Bayern Monaco. Il portiere italiano ha sofferto lo scorso anno la dualità con Keylor Navas (quest’anno ceduto) ed ora con l’argentino si potrebbe riproporre la stessa situazione.