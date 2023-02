Scout in azione, si fiondano su Milinkovic Savic: Juventus in scacco

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra ne sono sicuri: pronto un nuovo blitz per Milinkovic Savic. Bianconeri in allarme.

Alla luce delle ben note vicende extra-campo si prospettano sessioni di calciomercato di contenimento per la Juventus. I bianconeri dovranno per forza di cose fare di necessità virtù e sfruttare quelle occasioni che di volta in volta dovessero presentarsi.

La cessione degli esuberi e un drastico ridimensionamento del monte ingaggi potrebbero essere considerate chiavi di volta del nuovo progetto. Non è un caso che proprio quest’anno Allegri abbia deciso di lanciare – anche a causa dei numerosi infortuni – tanti giovani provenienti dalla Next Gen. I vari Fagioli e Miretti, ad esempio, hanno rimpolpato una mediana rimasta precocemente orfana di Paul Pogba, il cui rientro è ancora un rebus tutto da sciogliere. La scorsa estate l’acquisto della mezzala transalpina è stato preferito ad un eventuale blitz per Milinkovic Savic. Il centrocampista serbo, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con la Lazio in scadenza nel 2024, continua però a calamitare gli interessi di diversi club di Premier League.

Calciomercato Juventus, irruzione del West Ham per Milinkovic Savic: la situazione

Secondo quanto riferito da The Sun negli ultimi giorni alla già folta lista di pretendenti per Milinkovic Savic si sarebbe aggiunto anche il West Ham. Gli Hammers, infatti, la prossima estate potrebbero dire addio a Declan Rice, oggetto del desiderio di Arsenal e Manchester City. Dalla cessione del centrocampista inglese si spera di ricavare almeno 100 milioni di euro, soldi che sarebbero immediatamente dirottati su Savic.

David Moyes avrebbe mandato il suo osservatore Alan Irvine a visionare le ultime gare della Lazio. Un’offerta ufficiale per la mezzala serba non è ancora partita ma la sensazione è che il West Ham possa affondare il colpo da un momento all’altro. Milinkovic avrebbe scalato gerarchie importanti nella lista dei desideri del club inglese balzando addirittura in pole position. Dopo i rumours che avevano accostato il serbo alla Juventus e al Manchester United, dunque, ecco una possibile svolta. Il West Ham fa sul serio per il gioiello della Lazio e potrebbero provare ad anticipare la concorrenza. A fare la differenza, chiaramente, sarà anche la volontà del diretto interessato.