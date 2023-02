Juventus, la rifondazione parte dalla difesa: scelto il colpo in Serie A

La Juventus chiamata a ricostruire partendo dalla difesa per il futuro: scelta fatta per il primo colpo estivo

Juventus piuttosto in difficoltà in questa stagione, in campo e fuori. Se per punti conquistati i bianconeri sarebbero in zona Champions, le note vicende dell’attualità, con la penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze, per il momento allontanano la squadra di Allegri dall’Europa.

Le complicazioni per quanto concerne gli scenari futuri non sono legate soltanto agli sviluppi della giustizia sportiva, che potrebbero gravare ulteriormente sul club relativamente agli altri filoni di inchiesta ancora in corso. Sul campo, Allegri e soci faticano a trovare la necessaria continuità per proporsi ad alti livelli, come testimoniato dal pari contro il Nantes in Europa League, al netto delle polemiche arbitrali. Qualcosa dovrà, gioco forza, essere cambiato al termine della stagione nella rosa. Da capire in quali condizioni si troverà a operare il club dal punto di vista economico, sulla base di eventuali sanzioni economiche oltre che sportive, che potrebbero portare all’esclusione dall’Europa e dunque ad introiti mancanti di grande rilevanza. Per la Juventus, la necessità, comunque, di ricostruire a partire dalla difesa: Danilo ha rinnovato, ma andranno via in tanti (Alex Sandro, Cuadrado) e altri sono in bilico come Bonucci, che gradualmente sta finendo ai margini per condizioni fisiche ormai imperfette. Con lo Spezia sarà emergenza anche per l’assenza di Bremer, con Rugani destinato a tornare titolare.

Juventus, un giovane italiano per ricostruire la difesa: ma sui social scatta la polemica

Al centro della difesa, servirà porre le basi per ricomporre una linea Maginot che negli anni aveva assicurato grandi successi e di cui ormai è rimasto solo il ricordo.

Nel consueto sondaggio giornaliero di Calciomercato.it su Twitter, abbiamo chiesto ai nostri utenti quale sarebbe il primo rinforzo difensivo su cui puntare in estate. Sondaggio vinto da Scalvini dell’Atalanta, piuttosto nettamente, con il 42% dei voti. Staccati i vari Koulibaly (22,9%), Milenkovic (20,4%) e Ndicka (14,6%). Non mancano spunti polemici tra i commenti, con molti che ironicamente sottolineano che in caso di eventuale retrocessione in Serie B la Juventus potrebbe farsi bastare i giocatori che ha, o non potrebbe comunque permettersi acquisti di grido.