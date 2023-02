Colpo di scena tra Inter e Milan: affare da 40 milioni

Sorpasso a sorpresa per il super colpo che potrebbe chiudersi entro la fine della stagione

Giornata cruciale per Inter e Milan nel pieno della lotta Champions League. I rossoneri, galvanizzati dal successo ritrovato in campionato nella scorsa giornata con il Torino e in settimana in una perfetta notte europea con il Tottenham, sono infatti rientrati pienamente in corsa.

Un turno ricco di emozioni con il Milan chiamato prima al derby lombardo con il Monza degli ex Galliani e Berlusconi, e poco dopo a San Siro con la gara tra Inter e Udinese. La sfida a distanza tra nerazzurri e rossoneri entrerà comunque nel vivo nelle prossime giornate, quando verranno fuori definitivamente anche i valori delle altre grandi protagoniste per un posto in Champions League, vale a dire Roma, Atalanta e Lazio.

Il duello tra Inter e Milan, che nel nuovo anno si sono scontrati in campo per ben due volte tra campionato e Supercoppa con due successi in favore dei nerazzurri, non ha risparmiato colpi di scena anche sul mercato. Uno degli obiettivi in comune che entrambi i club hanno seguito negli ultimi mesi è Antonee Robinson, terzino sinistro di grande talento di proprietà del Fulham il cui cartellino viene quotato sui 40 milioni di euro.

Calciomercato Inter e Milan, sorpasso su Robinson: ecco il Newcastle

Come spesso accaduto nelle ultime finestre di mercato, però, a spezzare i sogni delle due italiane ci sarebbe un top club inglese.

Stando a quanto riportato da ‘Football Insider’, il Newcastle avrebbe individuato Robinson come obiettivo principale per il prossimo mercato. Il classe 1997, che in Inghilterra viene seguito da tempo anche dal Manchester City, vedrebbe di buon occhio la destinazione, soprattutto in caso di qualificazione in Champions League da parte dei ‘Magpies’.

Giunto nel pieno della sua maturazione calcistica, Robinson vorrebbe infatti intraprendere una sfida di altissimo livello in un top club. Condizioni che il ragazzo potrebbe ritrovare sia all’Inter che al Milan, negli ultimi anni al vertice del calcio italiano e stabilmente in Champions. Il vero ostacolo è però rappresentato dal costo del cartellino e dalla maggiore capacità economica della ricca proprietà del Newcastle.