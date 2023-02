La squadra ha già deciso: “Vogliono Conte allenatore”

I giocatori non hanno nessun dubbio, come l’ex stella del Tottenham Rafel van der Vaart. Conte sarebbe l’allenatore perfetto per la prossima stagione, ma molto dipenderà dal piazzamento in classifica a fine anno

Continua il percorso altalenante del Tottenham in Premier League, con tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque giornate di campionato e l’1-0 incassato contro il Milan in Champions League.

Ma per Rafael van der Vaart, ex stella del Tottenham che ha vestito la maglia degli Spurs dal 2010 al 2012 siglando 28 reti in 77 partite, non ci sono dubbi. Antonio Conte è l’allenatore perfetto e la squadra vorrebbe la sua conferma. Nonostante il tecnico salentino abbia un contratto in scadenza a giugno 2023 e non si è ancora parlato di rinnovo.

L’ex centrocampista olandese, dopo aver pronosticato un Tottenham quinto alla fine del campionato, ha dichiarato a Ladbrokes: Fanzone: “Spero davvero che Antonio Conte resti anche la prossima stagione. È veramente una brava persona e i giocatori sono disposti a correre attraverso il fuoco per lui. E questa è una gran cosa. Quando vedi come qualcuno come Harry Kane parla di lui, questo ti dice tutto quello che devi sapere… lui parla molto bene di Conte.

Tutti i giocatori vogliono che lui rimanga, ma alla fine, se non sei tra i primi quattro non ci sarai la prossima stagione. Fa parte del calcio. Non credo sia una cosa saggia che alcune persone ritornino, quindi mentre so che il nome di Maurizio Pochettino verrà spesso accostato al club, se Conte dovesse andarsene, non credo che sarebbe una buona idea.

Guarda per esempio José Mourinho e il Chelsea. La prima volta è stato fantastico ma quando è tornato le cose non sono andate così bene. Quando Conte se ne andrà, il mio consiglio è quello di prendersi del tempo per identificare il sostituto più adatto… ma non credo sia Pochettino”.

Tottenham, le condizioni di salute di Conte

L’allenatore, che si era di recente sottoposto a un intervento chirurgico per un problema alla cistifellea, rimarrà in Italia per osservare un periodo di riposo. Lo ha comunicato il Tottenham sui propri canali.

“Dopo un controllo post-operatorio di routine in Italia ieri, Antonio Conte rimarrà nella sua casa di famiglia per riprendersi dal suo recente intervento chirurgico. La salute è la cosa più importante e tutti al Club gli augurano ogni bene. La squadra sarà affidata a Cristian Stellini”.

Conte, dopo l’intervento, era tornato in panchina l’11 febbraio, nella sconfitta per 4-1 in casa del Leicester. L’allenatore, sul suo profilo Instagram, ha scritto: “Il mio grande senso di responsabilità nei confronti del club, dei calciatori, dello staff e dei tifosi mi ha portato ad anticipare i tempi di rientro. Purtroppo ho sottovalutato l’intervento, che non è stato di routine, ma per una seria ed inaspettata emergenza. Il mio fisico ne ha risentito ed ora sono costretto a fermarmi nuovamente fino al mio totale recupero. Chi mi conosce sa quanto questo mi faccia male, ma ora è necessario. Come on you Spurs”.