Mourinho subito, pazienza finita: chieste le dimissioni

Jose Mourinho, nonostante gli alti e bassi con la Roma, gode ancora di enorme stima e venerazione nel mondo

Jose Mourinho continua a essere uno dei personaggi più monopolizzanti a livello mediatico di tutto il globo. Figuriamoci in una città come Roma, che di personaggi del genere ne ha visti pochissimi. E quindi ogni sfumatura nelle sue dichiarazioni fa discutere. Così è accaduto nelle ultime due conferenze stampa, in realtà le uniche del 2023.

A Salisburgo ne ha parlato in maniera abbastanza chiara, sottolineando come si aspetti un incontro con la società molto prima di giugno e della fine della stagione. Anche se in ogni caso, anche in estate, sul suo contratto resterebbe ancora un anno. “Loro sanno cosa aspettarsi da me”, ha detto lo Special One. Ovvero le richieste di una società forte, ambiziosa a lungo termine ma anche e soprattutto a breve termine. A dicembre c’è stata l’offerta del Portogallo e le voci sul Brasile. Tutto confermato sia da Tiago Pinto che dallo stesso Mourinho, che ha sottolineato di aver scelto di restare alla Roma. Anche in questo caso mandando un altro messaggino. Inevitabilmente la Champions League diventa una condizione quasi imprescindibile per entrambe le parti, senza cui sedersi intorno a un tavolo a discutere rischia di essere complicato. Anche perché, il mercato a Mourinho non manca.

Chelsea, i tifosi scatenati contro Potter: esonero e subito Mourinho

E non parliamo solo di nazionali, dal momento che il Portogallo ha già preso Roberto Martinez, ma di top club europei. Nelle ultime ore si è tornato a chiacchierare del PSG, che attraversa un momento particolare con uno spogliatoio sempre più difficile da gestire. Il portoghese, abituato a campioni e ambienti bollenti, sarebbe l’uomo giusto per avere a che fare con i vari Neymar, Mbappe e Messi (se dovesse rimanere).

Poi c’è sempre la Premier League, vero grande amore di Mourinho. Il Newcastle sì, l’Everton, ma soprattutto il Chelsea. Proprio i Blues che vivono un periodo decisamente buio nonostante gli investimenti folli del mercato di gennaio. Graham Potter sta andando malissimo, oggi ha addirittura perso in casa contro il Southampton dopo esser stati battuti dal Borussia Dortmund nell’andata degli ottavi di Champions. In questo momento il Chelsea è decimo a -10 dal quarto posto del Newcastle, un disastro su tutta la linea. E inevitabilmente i tifosi si stanno scatenando: come riferisce il giornalista dell’Evening Standard Nizaar Kinsella, a Stamford Bridge i ‘buu’ si sono sprecati e in tanti chiedevano l’esonero immediato per Potter.

Sui social è tornato il tam tam anti-Potter sì, ma soprattutto pro Mourinho, mai dimenticato da quelle parti. E non a caso nome sempre attuale anche nelle cronache di mercato inglesi. Alcuni non sarebbero a favore di una terza gestione del portoghese, ma in tantissimi – quasi tutti – sono invece convinti che sia lo Special One ciò che serve. “Abbiamo bisogno di lui”, “Riportatelo qui”, l’urlo quasi unanime dei tifosi Blues.

We need special one Jose mourinho — Tґipιε 🄼 (@daacadaani) February 18, 2023

Bring Mourinho back — FRANK MWASELA (@FKighom) February 18, 2023

Mourinho is needed. — AYO (@apaseayomi) February 18, 2023

Bring back Jose Mourinho. There's a Champions League to be won. https://t.co/u1h0S0KWGl — 🦁 (@iDontGiveATosss) February 18, 2023

Mourinho would be on top the table by now with a team like this — Daniel (@__Tripp__) February 18, 2023

Sack potter. It's high time. Bring in Zidane or Mourinho. — Matthew Givens (@MatthewGivens20) February 18, 2023

@todd_boehly , Please we do not want another useless coach…Not Hansi Flick, Not Zidane, not Tuchel, not Lous Henrique, not Pochetino. ONLY Jose mourinho can turn this around. Only Jose will make them winners! Only Jose identifies with Chelsea DNA! Please! — Brother Dustin (@BrotherDustin78) February 18, 2023

José Mourinho 🐐

Mourinho 3.O — Dipak Jangpangi (@dipak_chelsea) February 18, 2023

Jose Mourinho!!!! Jose Mourinho!!! — Marvthegreatest 2.0™ (@marvgoathero) February 18, 2023

Mourinho pls come back. — Firdaus Ronnie (@firdausronnie) February 18, 2023

Bring me Jose Mourinho #PotterOut — Arun Gupta (@ArunGCFC) February 18, 2023