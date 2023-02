PAGELLE e TABELLINO Monza-Milan 0-1: lampo Messias, Ciurria non basta

Monza-Milan: pagelle e tabellino del match dell’U-Power Stadium valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. Il ‘Diavolo conquista tre punti preziosi grazie al sigillo di Messias

Il Milan interrompe la striscia del Monza e grazie al lampo di Messias conquista tre punti vitali per la corsa ad un posto in Champions League.

Primo tempo di marca rossonera, nella ripresa esce fuori il Monza che con il jolly Ciurria va ad un passo dal pareggio. Leao va a strappi, De Ketelaere entra a partita in corso e continua a non convincere. Delude Mota nel tridente di Palladino, Thiaw è ancora una volta perfetto nel cuore della difesa di Pioli.

Le pagelle di Monza-Milan: Thiaw non sbaglia nulla, Mota delude

MONZA

Di Gregorio 6,5 – Salva il salvabile, è insuperabile nel primo tempo fino alla zampata di Messias. Nel finale bravo nuovamente ad evitare il raddoppio del Milan.

Marlon 5 – Sono dolori quando Leao lo punta da quella parte. L’ammonizione rimediata a metà primo tempo lo limita (71′ Gytkjaer 5,5 – Inneggiato a gran voce dal pubblico, combina poco però nell’area del ‘Diavolo’).

Pablo Marì 5,5 – Origi non lo impegna più di tanto, rispetto alle ultime uscite c’è però qualche sbavatura di troppo.

Izzo 6 – Tosto e arcigno, come al solito non bada al sottile. Una sicurezza anche in una serata poco brillante del Monza.

Birindelli 5 – Si vede di rado in proiezione offensiva, in uno dei pochi inserimenti si becca il giallo per simulazione. Fatica e non poco a contenere l’arrembante Messias (59′ Carboni 6 – Esordio con la maglia biancorossa, non demerita e mostra buona personalità).

Rovella 6 – Solido e ‘cattivo’ in mezzo al campo. Senza eccellere, comunque prezioso nelle due fasi (71′ Sensi 6 – Partecipa agli assalti del Monza facendo sfoggio della sua qualità palla al piede).

Pessina 6,5 – Uomo ovunque come lo ha definito Palladino: stasera finisce da braccetto della difesa a tre, salvando miracolosamente su De Ketelaere. E’ sempre l’ultimo ad arrendersi e a caricare i suoi nei momenti più difficili della gara. Presenza fondamentale nel cuore scacchiere brianzolo, anche in una serata complicata vista la caratura dell’avversario.

Ciurria 7 – Parte a razzo, facendo quasi esplodere l’U-Power Stadium sulla dormita della difesa rossonera. Punto di riferimento sulla sinistra, crea scompiglio con i suoi guizzi all’avversario di turno. Il doppio palo a metà ripresa grida ancora vendetta. Come un coltellino svizzero: dove lo piazzi è una garanzia.

Mota 5 – Irritante dopo una partenza incoraggiante. Si intestardisce nel dribbling e viene puntualmente fermato dalla difesa ospite. Stavolta ‘tradisce’ Palladino che gli aveva dato fiducia nel tridente con Caprari e Petagna (83′ Valoti SV).

Caprari 5,5 – Viene spesso basso per cercare palloni giocabili e innescare i compagni. Un po’ discontinuo, gli manca l’acuto per far male ai difensori rossoneri.

Petagna 6 – In tuffo all’inizio sfiora la rete del vantaggio. Lotta con caparbietà e impegna i centrali del Milan. Dopo l’intervallo ha la palla buona, ma col piede debole non riesce ad angolare sufficienza (59′ Machin 6 – Fisico e piedi buoni con il Monza a caccia del pareggio).

All. Palladino 6 – Brianzoli poco brillanti nella prima frazione, che patiscono l’aggressività e la maggiore cifra tecnica del Milan. Nel secondo tempo torna il vero Monza e spaventa il ‘Diavolo’ di Pioli: il doppio palo di Ciurria meritava miglior sorte. Si interrompe la striscia di otto risultati utili consecutivi in campionato, ma il ko odierno non toglie certezze alla creatura costruita dal tecnico campano.

MILAN

Tatarusanu 6,5 – Il Milan non parte benissimo e nei minuti iniziali il rumeno è chiamato ad un paio di interventi prima su Ciurria, poi su Petagna. E’ fortunato al 72’ quando ancora Ciurria si rende pericoloso: il brianzolo colpisce il palo e poi sul tacco del portiere ma la palla va fuori.

Kalulu 6,5 – Anticipi e spinta in avanti più del solito per il francese che si trova davvero a suo agio nel ruolo di braccetto destro. Intenso e preciso.

Thiaw 7 – E’ aggressivo, a volte troppo, ma non fa respirare gli attaccanti del Monza. Di testa le prende davvero tutte. Anche al centro sforna una partita perfetta.

Tomori 6,5 – Rientro top per l’inglese, con interventi sempre precisi. Riesce pure a trovare un ottimo tiro spingendosi in avanti ma è dietro che fa la differenza, con un paio di scivolate con cui salva tutto.

Messias 7 – Dopo il buon ingresso contro il Tottenham, Pioli decide di farlo partire titolare. L’inizio non è proprio buono ma fa tante cose importanti, sia in fase difensiva che in avanti, trovando un grande gol (64’ Saelemaekers 5 – Ingresso per nulla positivo per il belga, che sbaglia tanto, mettendo in difficoltà i compagni).

Tonali 6 – Stasera raramente riesce a fare la cosa giusta quando ha i tra i piedi la palla per mandare in porta i compagni ma quando è chiamato a dare una mano alla squadra è il solito leone.

Krunic 6,5 – Dopo un primo tempo a ritmi bassi, in cui si fa pure ammonire, cresce nella ripresa, con interventi importanti (81’ Bakayoko SV).

Hernandez 6,5 – Spinge poco nel primi 45 minuti di gioco. Nella ripresa si accende e va spesso sul fondo, così ha anche l’occasione per raddoppiare ma il suo pallonetto non trova la porta.

Brahim Diaz 6,5 – La solita voglia che lo contraddistingue. Nella ripresa ha gli spazi giusti dove correre e fa male agli avversari con la sua velocità (De Ketelaere 5,5 – La sua avventura in rossonero sembra davvero maledetta. Ancora una volta ha l’occasione di andare in gol ma da due passi trova un muro davanti).

Origi 6 – Cerca la profondità e si sacrifica. C’è il suo zampino nel gol dell’uno a zero. Non ha la palla buona per rendersi davvero pericoloso (64’ Giroud 5,5 – Non riesce a dare una mano alla squadra come ci si aspettava, lavorando poco di sponda).

Leao 6 – Sfiora l’eurogol nel primo tempo con un bolide da fuori ma è sfortunato a colpire il palo. Nella ripresa si accende a sprazzi, prima di finire la benzina (79’ Rebic SV).

All. Pioli 6,5 – Il 3-4-2-1 ha fatto rinascere il Milan. Stasera la squadra fa un passo avanti sul piano del gioco, con i braccetti che danno una mano anche in fase offensiva. I rossoneri per la terza volta di fila rimangono con la porta inviolata e non è da poco.

Arbitro: Rapuano 5,5 – Direzione con qualche macchia, non convince la gestione dei cartellini. Da rivedere.

TABELLINO

MONZA-MILAN 0-1

31′ Messias

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Birindelli (59′ Carboni), Rovella, Pessina, Ciurria; Mota (83′ Valoti), Caprari; Petagna (59′ Machin). A disposizione: Cragno, Sorrentino, Donati Caldirola, Antov, D’Alessandro, Barberis, Ranocchia, Colpani. Allenatore: Palladino

Milan (3-4-3): Tatarusanu; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias (64′ Saelemaekers), Tonali, Krunic (81′ Bakayoko), Theo Hernandez; Brahim Diaz (64′ De Ketelaere), Origi (Giroud), Leao (79′ Rebic). A disposizione: Mirante, Vazquez, Dest, Kjaer, Gabbia, Ballo-Touré, Pobega, Vranckx, Adli, Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

Arbitro: Rapuano (sez. Rimini)

VAR: Marini

Ammoniti: Marlon (MO), Krunic (MI), Birindelli (MO), Machin (MO), Thiaw (MI)

Espulsi:

Note: recupero 2′ e 5′; spettatori 14.012