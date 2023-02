Pioli ancora di corto muso: “Così sarei felicissimo”. Galliani riabbraccia Maldini e Ibra

Il Milan espugna l’U-Power Stadium: primo ko nel 2023 per il Monza. Le dichiarazioni di Pioli, Palladino e Galliani a fine partita

Il Milan con un po’ di sofferenza nel finale sbanca l’U-Power Stadium e dà il primo dispiacere in campionato al Monza nel 2023.

Ai rossoneri di Stefano Pioli basta il lampo di Messias nel primo tempo e un po’ di fortuna nella ripresa sul doppio palo colpito da Ciurria, il migliore della formazione brianzola. Terza vittoria per 1-0 in otto giorni senza subire reti per il ‘Diavolo’ che ha ritrovato il bandolo della matassa dopo la crisi di inizio anno. L’allenatore campione d’Italia promuove la prestazione dei suoi in conferenza stampa: “E’ stata la settimana perfetta, dobbiamo ripartire da qui. Abbiamo ritrovato compattezza e la voglia fa sempre la differenza. Bisogna dare merito al Monza per le difficoltà che abbiamo avuto nel finale, i ragazzi però hanno lottato fino alla fine e meritatamente sono stati premiati”. Ancora deludente invece De Ketelaere: “Sono sicuro che il gol arriverà. Deve credere nelle sue qualità e continuare a lavorare sodo in allenamento – spiega Pioli sul conto del belga – Oggi ha esordito Bakayoko e anche lui può darci una mano”. Infine, la battuta su un Milan capelliano e di corto muso: “Sarei felicissimo di vincere le restanti partite tutte per 1-0“.

Monza-Milan, Palladino: “Ciurria? Mai vista una cosa simile”

Dopo Inter e soprattutto Juventus, stavolta non riesce l’impresa al Monza di Raffaele Palladino al cospetto di un’altra big della Serie A.

L’analisi del giovane tecnico in conferenza: “Dispiace aver perso l’imbattibilità, oggi ci è mancato il guizzo. Sono felice dei complimenti di Pioli, anche se noi pensiamo a noi stessi. Non ho parlato ancora col presidente Berlusconi, ma Galliani mi ha detto che sono molto orgogliosi di noi”. Palladino esalta Ciurria, anche oggi in evidenza e ad un passo dalla rete del pareggio: “Stravedo per lui. Anzi mi stupisco come un giocatore con le sue caratteristiche, che può giocare ovunque, non abbia fatto una carriera importantissima. Sul doppio palo… mai vista una roba simile in vita mia. Stavolta è andata male, speriamo vado meglio la prossima volta”.

🎥 #MonzaMilan – #Galliani a fine partita: “Il Monza ha giocato molto bene. Ho sentito il presidente #Berlusconi ed era contento. Sono orgoglioso di questo Monza. L’abbraccio con #Maldini e #Ibrahimovic? 31 anni di Milan non si possono dimenticare” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/mto3boSYyS — Giorgio Musso (@GiokerMusso) February 18, 2023

All’uscita dell’U-Power Stadium ha parlato anche Adriano Galliani. Per l’Ad del Monza una partita sicuramente romantica e speciale: “Il Monza ha giocato molto, molto bene. Ho sentito il presidente Berlusconi ed era contento. Ci sono partite che pareggi all’ultimo secondo, altre dove prendi doppio palo. Sono orgoglioso di questo Monza, è un sogno vivere serate del genere. L’abbraccio con Maldini e Ibrahimovic? 31 anni di Milan non si possono dimenticare”.