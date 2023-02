Lutto nel mondo del calcio italiano: è morto Ilario Castagner

Il calcio piange la scomparsa di Ilario Castagner: l’ex allenatore del Perugia ‘dei miracoli’ si è spento a 82 anni

Pomeriggio triste per il calcio italiano: è morto all’età di 82 anni Ilario Castagner che da diverse settimane era ricoverato all’Ospedale Santa Maria della Misericordia. Reggiana, Legnano, Perugia, Prato e Rimini le maglie indossate da calciatore.

Alle spalle anche una carriera da allenatore per Castagner con il ‘Perugia dei miracoli‘ che gli vale la grande affermazione prima di sedere anche su altre panchine di prestigio come quelle di Lazio, Milan ed Inter arrivate in serie tra il 1980 e il 1985. La chiusura non poteva quindi che arrivare ancora in quel di Perugia nel 1999, club per il quale ha anche ricoperto la carica di direttore tecnico e presidente onorario dall’agosto 2005 all’ottobre 2006.

A dare l’annuncio della triste notizia è stato il figlio Federico con un post su Facebook: “Oggi se ne è andato il sorriso più bello del Calcio italiano. Grazie a tutti i medici e al personale sanitario dell’Ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia che in queste ultime settimane si sono presi cura di lui. Ciao papá…”.