Juve-Torino, UFFICIALE: niente derby

Juventus-Torino, il 28 febbraio si gioca il derby, ecco chi non ci sarà: il comunicato ufficiale

Dieci giorni al derby di Torino. La Juventus che sarà reduce dalla gara di Nantes in Europa League, sfiderà i granata all’Allianz in una gara che si giocherà in maniera inedita martedì 28 febbraio.

Un derby della Mole che sarà però privo di alcuni protagonisti. Non in campo, ma sugli spalti. La curva Maratona infatti, cuore della tifoseria granata, ha annunciato la sua assenza alla stracittadina perché contrari alle imposizioni della società bianconera. Per poter comprare il tagliando, è infatti necessaria l’iscrizione al sito del club. Da qui la decisione di non essere presenti all’Allianz Stadium.

A riguardo la curva ha diramato un comunicato ufficiale:

“La curva Maratona comunica che non sarà presente in occasione del Derby. Il nostro essere Ultras è totalmente incompatibile con le ridicole condizioni che vorrebbero imporci. Rinunciare al derby fa male, ma l’idea di iscriverci al loro sito è disgustante. Non possiamo piegarci alle regole dei gobbi: lasciamo il settore vuoto. Invitiamo tutti i tifosi ad unirsi a noi: domenica 26 febbraio alle 15 tutti al Filadelfia per far sentire la voce del 12esimo uomo in campo e caricare la squadra durante l’allenamento. Martedì 28 febbraio dalle 16 tutti sotto la Maratona per vivere insieme il derby senza imposizioni”.