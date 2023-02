HIGHLIGHTS | Success sciupa, l’Inter punisce l’Udinese ma è allarme Mkhitaryan

L’Inter riesce a vincere contro l’Udinese grazie ad una rete di Mkhitaryan nel secondo tempo: i nerazzurri a -15 dal Napoli

L’Inter vince e si riprende il secondo posto in solitaria in classifica. Contro l’Udinese i nerazzurri ringraziano la rete di Mkhitaryan e l’errore qualche secondo prima di Success.

E’ tutto in una frazione di secondi che si decide un match che la squadra di Inzaghi ha approcciato anche discretamente, senza però riuscire con continuità a creare pericoli dalle parti di Silvestri.

Inzaghi scegli il duo pesante Dzeko-Lukaku ed è proprio il belga a siglare il gol dell’1-0 su calcio di rigore. Walace atterra Dumfries, l’arbitro lascia correre poi è richiamato dalla Var e assegna il penalty. Il primo tiro di Lukaku è parato da Silvestri ma il direttore di gara fa ribattere e il belga questa volta non sbaglia. L’Inter potrebbe raddoppiare ma ai nerazzurri manca il killer istinct ed allora è l’Udinese ad approfittarne. Errore di Lukaku ripartenza friulana e Lovric sigla l’1-1 con il quale le squadre vanno a riposo.

Serie A, Inter-Udinese 3-1: marcatori, classifica e highlights

La ripresa vede tanti capovolgimenti di fronte con Silvestri che in un paio di occasioni si fa trovare pronto e respinge il pericolo.

La sliding door del match arriva al 72′: clamorosa palla gol dei friulani sciupata da Success e sul ribaltamento di fronte seguente è Mkhitaryan a trovare l’angolo giusto per battere il portiere bianconero e far esplodere San Siro. Proprio l’armeno è costretto a lasciare il campo nel finale zoppicando, facendo tremare Inzaghi e i tifosi in vista della Champions. Nel finale arriva il tris siglato da Lautaro Martinez che chiude il match. Vince l’Inter che si prepara così al meglio alla sfida Champions contro il Porto di mercoledì e stacca nuovamente il Milan al secondo posto in classifica.

INTER-UDINESE 3-1: 20′ Lukaku rig. (I), 43′ Lovric (I), 73′ Mkhitaryan (I), 89′ Lautaro Martinez (I)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli** punti 62, Inter 47**, Milan** 44, Atalanta 41, Roma 41, Lazio 39, Bologna** 32, Torino 30, Udinese** 30, Juventus* 29, Monza** 29, Empoli 27, Lecce 24, Fiorentina 24, Sassuolo** 24, Salernitana 21, Spezia 19, Hellas Verona 17, Sampdoria** 11, Cremonese 8.

*15 punti di penalizzazione

**Una partita in più