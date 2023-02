DIRETTA Serie A: Sampdoria-Bologna | Segui la cronaca LIVE

Il programma odierno della ventitreesima giornata si apre con Sampdoria-Bologna, gara che Calciomercato.it seguirà in tempo reale

Reduce da due ottimi pareggi contro Monza e Inter, la Sampdoria ospita il Bologna nella prima partita prevista oggi per la ventitreesima giornata di Serie A. Penultimi con 11 punti in classifica, i blucerchiati cercano la vittoria per portarsi momentaneamente a tre punti dalla terzultima piazza, occupata dal Verona.

La squadra allenata da Dejan Stankovic ha sin qui collezionato 5 punti nel 2023 e va a caccia di un successo casalingo che manca in campionato addirittura dal maggio del 2022 (4-1 contro la Fiorentina). Un digiuno allarmante, che i padroni di casa tenteranno di interrompere contro una compagine in salute. Fatta eccezione per la sconfitta interna contro il Monza, infatti, l’undici di Thiago Motta ha collezionato ben 10 punti nelle ultime cinque giornata di Serie A.

Senza lo squalificato Marko Arnautovic, i felsinei vanno a caccia del terzo successo consecutivo fuori casa, dopo aver battuto Udinese e Fiorentina per 2-1. Calciomercato.it seguirà la sfida di Marassi in tempo reale.

Probabili formazioni Sampdoria-Bologna

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Murillo, Nuytinck, Amione; Leris, Cuisance, Winks, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers. All. Stankovic.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Cambiaso, Posch, Lucumì, Lykogiannis; Dominguez, Schouten; Orsolini, Ferguson, Soriano; Barrow. All. Thiago Motta.

CLASSIFICA SERIE A: