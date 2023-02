Esonero senza Champions e Conte “rifiutato”: in Italia torna lui

Pronta a saltare la panchina di una delle big del campionato italiano, ma Conte non è la prima scelta

Il percorso del Milan rischia di arrivare a un bivio importante, fondamentale per il prosieguo di questo cammino di crescita e di ritorno ai massimi livelli. Il lavoro di Stefano Pioli resterà comunque nella storia, perché ha riportato i rossoneri sul tetto d’Italia, ponendo fine a uno dei momenti più bui che il Milan possa ricordare. Quelli del post-Berlusconi e dell’addio di tanti senatori.

Anni di purgatorio in cui il Diavolo non ha più messo paura, fino al ritorno in Champions League e poi la splendida cavalcata culminata con lo scudetto ai danni dell’Inter. Anche il processo di riavvicinamento alle posizioni che contano in Europa sembra ancora lento, ma quest’anno è stato fatto un altro passo con la qualificazione (almeno) agli ottavi di finale. Una serie di risultati che pone Stefano Pioli in una posizione importante, di riconoscenza da parte di società e tifosi. Ma questa è un’altra stagione e un’altra storia, non solo lo scudetto è già svanito ma anche la qualificazione in Champions League è a forte rischio. Nonostante la penalizzazione della Juventus, che comunque è ancora da confermare. E per lo sviluppo della società e della squadra, si tratta di un traguardo imprescindibile. Senza contare che, nel calcio come in ogni altro ambito, ci sono cicli che finiscono e spesso non è colpa di nessuno.

Milan, dopo Pioli niente Conte: scelto De Zerbi

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, senza l’approdo alla prossima edizione della Champions League in casa Milan si potrebbe seriamente assistere una rivoluzione. Il primo a pagare sarebbe proprio Stefano Pioli, via se fuori dai primi quattro posti.

Allora abbiamo chiesto ai nostri followers sulle varie piattaforme social chi sceglierebbero al posto del mister emiliano. Quattro le opzioni principali, tutte abbastanza suggestive. Dall’arrivo di Maurizio Sarri al ritorno in Italia di Antonio Conte, passando per Luis Enrique e Roberto De Zerbi. E proprio l’attuale manager del Brighton domina nei nostri sondaggi, sia su Twitter che su Telegram, trionfando a sorpresa nettamente su Conte. Su Twitter De Zerbi con il 39,7% proprio sul mister salentino con il 22,4% seguito dall’ex ct della Spagna (20,7%) e da Sarri (17,2%). Su Telegram, invece, vittoria ancora più schiacciante dell’ex Sassuolo che sta facendo benissimo al Brighton (45%). Dietro a lui sempre Conte (26%), Luis Enrique (21%) e Sarri (8%).